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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 сентября: 0:1 в пользу выздоровевших

«КП» собрала новые данные по коронавирусу в Смоленске и области на 13 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В регионе выявлены новые заболевшие Covid-19. Фото: pixabay.com

В регионе выявлены новые заболевшие Covid-19. Фото: pixabay.com

14 новых заболевших, 15 выздоровели. Столичный Оперативный штаб представил свежие данные по распространению Covid-19. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом можно назвать стабильной. В регионе сохраняется масочный режим, население просят сохранять социальную дистанцию.

Отметим, в регионе проходит третий день выборов. Смоляне могут проголосовать за кандидатуру губернатора, а также сделать выбор за депутата в Смоленский городской Совет и представительные органы 25 муниципальных образований.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Фото: Стопкоронавирус.рф

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