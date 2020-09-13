Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 сентября: 0:1 в пользу выздоровевших

В регионе выявлены новые заболевшие Covid-19. Фото: pixabay.com

14 новых заболевших, 15 выздоровели. Столичный Оперативный штаб представил свежие данные по распространению Covid-19. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом можно назвать стабильной. В регионе сохраняется масочный режим, население просят сохранять социальную дистанцию.

Отметим, в регионе проходит третий день выборов. Смоляне могут проголосовать за кандидатуру губернатора, а также сделать выбор за депутата в Смоленский городской Совет и представительные органы 25 муниципальных образований.