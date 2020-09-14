Биография избранного губернатора Смоленской области Алексея Островского

Алексей Островский

Главой Смоленской области по итогам народного голосования избран Алексей Островский. У действующего губернатора 57,27% голосов. Что известно о вновь избранном губернаторе Смоленской области.

Алексей Владимирович Островский родился 14 января 1976 года в Москве в семье инженера.

В 2000 году окончил факультет мировой экономики Московского государственного открытого университета (ныне в составе Московского политехнического университета), в 2003 году - Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «юриспруденция».

В 15-летнем возрасте выиграл конкурс газеты «Московский комсомолец» на должность фотокорреспондента. Впоследствии был внештатным фотокорреспондентом в нескольких других российских и зарубежных изданиях, в том числе «Комсомольской правде», «Вечерней Москве», Time (США), The Guardian (Великобритания). Сотрудничал с агентствами Reuters, Associated Press и др., работал с различными иностранными телекомпаниями. В 1993 году делал фоторепортаж о лидере Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимире Жириновском, сопровождал его в поездках по России.

В 1990-е годы стал членом молодежной организации ЛДПР. Возглавлял пресс-службу и международное управление фракции Либерально-демократической партии в Государственной думе РФ.

С 1999 года работал помощником лидера фракции ЛДПР в Госдуме РФ, руководил секретариатом заместителя председателя Государственной думы Владимира Жириновского.

С августа 2003 года был членом Центральной избирательной комиссии РФ от избирательного объединения "Блок Жириновского" с правом совещательного голоса.

В 2003 - 2007 годах - депутат Государственной думы РФ IV созыва. Был избран 7 декабря 2003 года по общефедеральному списку ЛДПР. Входил в первую тройку кандидатов (под вторым номером) вместе с лидером партии Владимиром Жириновским и Игорем Лебедевым. В Думе был членом фракции либерал-демократов, заместителем председателя парламентского комитета по информационной политике, затем - заместителем главы комитета по международным делам.

В 2004 года Алексей Островский руководил избирательной кампанией кандидата в президенты РФ от ЛДПР Олега Малышкина.

В 2007 - 2011 годах - депутат Госдумы РФ V созыва. 2 декабря 2007 года был избран по списку ЛДПР (возглавлял региональную группу №66 общефедерального списка; Калужская и Смоленская области). В Думе входил в партийную фракцию, был председателем комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

В 2011 - 2012 годах - депутат Государственной думы РФ VI созыва. Был избран 4 декабря 2011 года от партии ЛДПР. Вместе с Жириновским и Лебедевым возглавлял список кандидатов от партии (второй номер общефедеральной части). В нижней палате парламента был членом фракции ЛДПР, председателем комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Депутатские полномочия Островского были прекращены досрочно 26 апреля 2012 года в связи с переходом на госслужбу.

С 2012 года - губернатор Смоленской области. 20 апреля президент РФ Дмитрий Медведев назначил Островского временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. На посту руководителя региона он сменил Сергея Антуфьева.

25 апреля Медведев внес кандидатуру Островского в Смоленскую областную думу для наделения его полномочиями губернатора. На следующий день, 26 апреля, региональный парламент единогласно утвердил его в этой должности. В тот же день Островский приступил к исполнению обязанностей.

18 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Островского с поста главы региона, назначив его временно исполняющим обязанности губернатора области.

С Президентом России Владимиром Путиным. 2015 год

13 сентября 2015 года Островский одержал победу на выборах губернатора Смоленской области, набрав 65,18% голосов (баллотировался от партии ЛДПР). Его ближайший соперник, кандидат от "Справедливой России" Сергей Лебедев, получил 12,42%. 28 сентября Островский официально вступил в должность.

Входил в высший совет ЛДПР.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 3 млн 155 тыс. рублей.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010), медалью П. А. Столыпина II степени (2014).

Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2009) и благодарностью президента РФ (2014).

Владеет английским языком.

Женат. Имеет трех дочерей: Александру, Анастасию и Анну.