Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 сентября: еще 1 человек умер от Covid-19

Еще 1 человек умер от Covid-19 в Смоленской области Фото: pixabay.com

9 новых заболевших, 4 выздоровели. Столичный Оперативный штаб представил свежие данные по распространению Covid-19. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом можно назвать стабильной. В регионе сохраняется масочный режим, население просят сохранять социальную дистанцию.

В Смоленской области умер еще 1 человек от Covid-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе подтвердилось заражение коронавирусом 6358 человек, из них выздоровели 5568, умерли 136. В коронавирусной статистике не отображаются пациенты с подтвержденным инфицированием, если основными причинами смерти у них были иные, кроме коронавируса и вызванных им осложнений.