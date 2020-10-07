Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 октября: почти 50 заболевших за сутки

За последние сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 47 человек, 37 - справились с болезнью, один заболевший погиб. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Оперативный штаб по коронавирусу сообщил актуальные данные распространения болезни в Смоленской области. Всего за последние сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 47 человек, 37 - справились с болезнью, один погиб.

В данный момент, общее число заболевших в области составляет 6845, 5826 - выздоровели, 147 скончались от осложнений. Наибольшее количество больных зарегистрировано в Смоленске и Рославльском районе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее региональный Оперативный штаб сообщал, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 1307 человек, из них 880 - в режиме самоизоляции, 427- в стационаре.

Ранее стало известно, что некоторые классы учебных заведений региона из-за непростой эпидемиологической обстановки продолжают закрываться на карантин. Также 5 октября на "каникулы" отправились курсанты Военной академии.

В то же время в регионе продолжается прививочная кампания от гриппа.