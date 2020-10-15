Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 октября: ежедневных рост погибших, продление ограничений

66 человек с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

66 человек с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Смоленской области за последние сутки, выздоровевших всего 5, трое погибли. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению Covid-19.

Вечером 14 октября губернатор продлил действие ограничительных мер до 31 октября включительно. Такое решение глава региона Алексей Островский принял в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Напомним, сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 2427 человек, из них 1717 - в режиме самоизоляции, 710 - в стационаре. Общее число заболевших в регионе – более 7300, больше всего болеют в Смоленске - зафиксировано более 2700 случаев.