Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 октября: «плюс» два погибших

60 человек с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

60 человек с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Смоленской области за последние сутки, выздоровевших – 25, двое погибли. Столичный оперативный штаб представил новые данные по распространению Covid-19.

Сутки ранее было зафиксировано резкое увеличение числа людей, которым требовалась помощь врачей в стационаре. В больницах 672 человек. В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2337 человек, из них 1665 - в режиме самоизоляции.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее глава регионального Роспотребнадзора обратилась к жителям региона с просьбой не пренебрегать элементарными правилами безопасности – носить маски, обрабатывать руки, не выходить из дома с первыми признаками ОРВИ и обязательно обращаться за медицинской помощью.

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