Проектный подход

За последние несколько лет материально-техническая база больницы заметно улучшилась. Фото: предоставлено собеседником издания.

Смоленская областная детская клиническая больница - ведущее учреждение здравоохранение региона. Как сегодня живёт учреждение, где оказывается помощь маленьким пациентам города и области, и что удалось усовершенствовать в нём благодаря реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение»?

За последние несколько лет в детской областной больнице произошли кардинальные изменения. Забота о пациентах ощущается с порога учреждения - на входе установлена новая автоматическая дверь. В коридорах - удобная система навигации, которая позволяет не заблудиться в большом здании и без труда найти нужного специалиста, в холле - гардероб и современная регистратура, кабинетах - свежий ремонт. Всё это стало возможным благодаря реализации в учреждении регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Помощь, которая нужна детям

Сегодня в структуру СОДКБ входит амбулаторно-поликлиническое отделение, которое принимает более пятисот пациентов ежедневно по 18 специальностям. В стационаре - 5 педиатрических отделений, где на специализированных койках ежегодно получают необходимое лечение более 5000 детей.

Важнейшим направлением деятельности Смоленской областной детской клинической больницы является оказание паллиативной помощи. В учреждении созданы две койки с бюджетным финансированием на базе педиатрического отделения № 2 и организована работа выездной паллиативной бригады. Врачи регулярно выезжают для оказания лечебно-консультативной помощи детям на дому.

Также в больнице есть мобильный лечебно-диагностический модуль, оснащённый оборудованием экспертного класса для приёма врачей-специалистов.

По согласованному графику он выезжает в центральные районные больницы для оказания медицинской помощи детям, проживающим в сельской местности, с целью раннего выявления хронических заболеваний, проведения необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий.

А в отделении анестезиологии и реанимации создан Педиатрический реанимационно-консультативный центр (РКЦ) с выездной реанимационной бригадой. Медики оказывают реанимационную помощь на всей территории Смоленской области, транспортируют детей в федеральные медицинские центры России. В настоящее время реанимационная бригада оснащена четырьмя реанимобилями.

Не менее важным для достижения главной цели регионального проекта является взаимодействие с научными медицинскими исследовательскими центрами - проведение медицинских телеконсультаций сложных пациентов, направление пациентов для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках. Такая возможность у больницы появилась два года назад, и сегодня врачи регулярно обмениваются опытом с коллегами.

В интересах пациентов

- Важно, что в Смоленской области большое внимание уделяется повышению качества и доступности медицинской помощи детям, укреплению материально-технической базы и улучшению условий для комфортного пребывания в больнице, - отметила председатель Смоленского горсовета Виктория Макарова, главный внештатный специалист по стационарной медицинской помощи детям.

Врачи получили возможность проводить исследования, за которыми раньше родителям маленьких пациентов приходилось обращаться в другие учреждения. Фото: предоставлено собеседником издания.

Главная детская больница региона теперь оснащена уникальным оборудованием. Для раннего выявления и своевременной коррекции заболеваний у детей приобретена техника для кабинетов врачей оториноларинголога, сурдолога и пульмонолога.

Для амбулаторно-поликлинического отделения - магнитно-резонансный томограф, что позволило выйти на качественно новый уровень в комплексной визуальной диагностике заболеваний у детей и выполнять весь спектр исследований организма с высоким профилем безопасности.

Благодаря новому аппарату врачи могут обследовать детей, начиная с самого раннего возраста. При этом крохам МРТ проводится только с применением наркоза.

Ещё одно большое приобретение в рамках нацпроекта - ультразвуковой аппарат диагностический с 4 датчиками. Оборудование позволяет проводить исследование сосудов головы и шеи, крупных и мелких суставов, сосудов почек, поверхностных образований и др.

Ждём новоселья

Новый корпус больницы будет построен за основным зданием. Фото: предоставлено собеседником издания.

В 2021 году на территории Смоленской областной детской клинической больницы начнётся строительство нового корпуса. Он расположится параллельно действующему и будет соединён с ним тёплыми переходами. На его возведение выделено более полутора миллиардов рублей.

- Строительство нового корпуса детской областной больницы станет прорывом в здравоохранении региона. Ведь все виды педиатрической помощи удастся соединить в одной клинике, - подчеркнула Виктория Макарова.

С появлением нового корпуса пребывание детей с мамами в стационаре станет более комфортным. Все отделения будут в одном месте (сейчас койки детской хирургии, травматологии-ортопедии, офтальмологии, оториноларингологии, онкологии расположены во взрослых медучреждениях, а это не очень удобно). Стационар будет оснащен одно- и двухместными палатами. Старый корпус также планируется модернизировать.

Справка

Виктория Макарова с 2007 года работала главным педиатром Смоленска, а позднее - начальником отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения в департаменте по здравоохранению Смоленской области. С ноября 2013 года являлась главным врачом Смоленской областной детской клинической больницы. 2 октября 2020 года избрана на должность председателя Смоленского городского Совета VI созыва.

В тему

Национальный проект «Здравоохранение» направлен на улучшение качества, доступности и улучшение условий оказания медицинской помощи населению. За два года работы он позволил повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп, улучшить раннюю диагностику заболеваний и снизить показатели детской смертности.

Совершенствование медицинской помощи детям - одна из важнейших составляющих национального проекта. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Смоленской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, повышение квалификации кадров.

Переоснащение детских больниц и детских стационарных отделений расширит возможности по оказанию специализированной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях.