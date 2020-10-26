Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 октября: 99 заболевших против 8 выздоровевеших

У 99 жителей Смоленской области выявили коронавирус за последние сутки. 8 человек вышли с больничного. Фото: pixabay.com.

У 99 жителей Смоленской области выявили коронавирус за последние сутки. 8 человек вышли с больничного. Столичный Оперативный штаб обновил информацию по распространению инфекции.

Сутки ранее отмечалось, что под медицинским наблюдением находятся 4346 человек, из них 3378 - в режиме самоизоляции, 968 - в стационаре. С более 25,5 тысяч человек наблюдение снято.

Только за последние сутки по медицинским и эпидемиологическим показаниям на наличие новой коронавирусной инфекции проведено 160 603 лабораторных исследований.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Специалисты регионального Роспотребнадзора напоминают, что основные симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом это чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и / или боль в горле. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.