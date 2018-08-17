Обновление «летного городка» продолжается

СЕГОДНЯ 11:01 2018-08-17T11:15:22+03:00

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На минувшей неделе губернатор Алексей Островский посетил Починковский район. В ходе рабочего визита в муниципалитет глава региона побывал в деревне Шаталово, где проинспектировал состояние отремонтированной детской игровой площадки и прилегающей к ней дороги, а также пообщался с местными жителями.

Сегодня деревня Шаталово – один из наиболее динамично развивающихся населенных пунктов Починковского района. На данный момент здесь проживает более 3,5 тысячи человек, почти тысяча из них – военнослужащие. В последние годы значительно выросло число детей – примерно 350 ребят посещают школу, около 190 – воспитанники детского сада.

В ноябре прошлого года губернатор Алексей Островский, исходя из многочисленных обращений, поступающих в его адрес, включил в программу рабочего визита встречу с жителями Шаталово. Люди попросили у главы региона новую детскую площадку, ведь старая не могла вместить всех желающих, да и игровое оборудование пришло в негодность. Кроме того, шаталовцы рассказали об аварийном состоянии моста и дороги, ведущих к школе и детской площадке, и попросили оказать содействие в решении этих проблем.

По поручению Алексея Островского в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Смоленской области» областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014–2020 годы бюджету Шаталовского сельского поселения за счет средств региональной казны была выделена субсидия на строительство детской площадки. Создание и обустройство нового детского игрового комплекса в Шаталово стало первым подобным проектом, реализованным на территории региона в рамках программы, предусматривающей комплекс мероприятий по развитию сельских территорий – улучшение жилищных условий граждан, грантовую поддержку местных инициатив, газификацию, водоснабжение, ремонт автомобильных дорог в сельской местности.

На данный момент обустройство детской площадки полностью завершено: установлены новые карусели, турники и ограждения. Примечательно, что проведенные работы позволили увеличить общую площадь игровой зоны вдвое.

Житель деревни Валерий Вячеславович от имени всех шаталовцев поблагодарил губернатора за внимание и поддержку: «Алексей Владимирович, от лица шаталовцев и, в первую очередь, наших детей, хочу выразить вам огромную благодарность за содействие в строительстве этой площадки. Она действительно получилась очень хорошая».

В свою очередь глава региона отметил: «Валерий Вячеславович, я пообещал вам, что игровая площадка для детей будет, и площадка есть. Безусловно, если бы в бюджете области, в бюджете района были более значительные средства, я точно сделал бы здесь что-то более масштабное. К моему сожалению, у нас далеко не все населенные пункты на Смоленщине могут похвастаться подобными детскими площадками».

Пользуясь случаем, Алексей Островский выразил благодарность руководству сельхозпредприятия «Тропарево» (подразделение ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат») за помощь в решении социальных проблем муниципального образования. Инвестор, являясь примером социально ответственного бизнеса, оказывает помощь в ремонте школ, медучреждений, выделяет деньги на благоустройство памятников.

Автомобилистам – дорога, пешеходам – тротуар

Пообщавшись с местными жителями, глава региона заверил шаталовцев, что озвученные вопросы не останутся без внимания.

В продолжение обсуждения губернатор попросил главу Починковского района Александра Голуба отчитаться о реализованных мероприятиях по ремонту участка дороги от федеральной трассы Р-120 до остановки «Шаталово», прилегающей к игровой площадке. «Состояние дорожного полотна и моста произвели на меня удручающее впечатление, равно как и отсутствие нормальных тротуаров и пешеходных дорожек. Александр Владимирович, в какой стадии сейчас находится выполнение моего поручения об организации этой работы?» – спросил Алексей Островский.

Глава муниципалитета сообщил, что на данный момент уже состоялся аукцион, определен подрядчик и начаты ремонтные работы – ведется замена линии электропередач и опил деревьев вдоль дороги, а также демонтаж бордюрного камня. На ремонт указанного участка из областного бюджета в 2018–2019 годах предусмотрено финансирование в объеме свыше 35 млн рублей. «В этом году будет осуществлен ямочный ремонт на участке дороги протяженностью около одного километра, а также на мосту через реку Свеча. В следующем году у нас запланирован капитальный ремонт», – пояснил глава района.

Газ, свет и вода – в дефиците

Далее Алексей Островский пообщался с жителями Шаталово. В ходе разговора рассмотрели важные для жизнедеятельности населенного пункта вопросы, требующие содействия со стороны губернатора. Это и газификация одной из улиц деревни, и неудовлетворительная работа управляющей компании, и дефицит медицинских кадров.

Не менее актуальна и локальная проблема на одной из улиц, связанная с низким напряжением в электросети. «У нас на 10 домов функционирует всего одна подстанция. На сегодняшний день она перегружена: приборы фиксируют скачки напряжения от 148 до 230 вольт, из-за которых горит оборудование. Ничего не тянет: ни телевизор, ни холодильник, лампочки моргают. Я неоднократно обращался в службу поддержки, в Белгород, везде», – рассказал один из местных жителей.

Губернатор дал указание подчиненным подготовить письменное обращение на имя генерального директора «МРСК Центра» Олега Исаева с просьбой дать поручение местному филиалу компании решить вопрос: «А вы, Александр Владимирович (Голуб), как глава района, взаимодействуйте с Сабиром Рафиковичем Агамалиевым (директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и возьмите решение этой проблемы на особый контроль».

А жительница соседней деревни Алексино Елена Николаевна обратила внимание на водоснабжение в населенном пункте. По словам женщины, в настоящее время в деревне четыре колодца, однако вода в них низкого качества и не пригодна для питья.

Алексей Островский поручил своим подчиненным детально разобраться в сложившейся ситуации. «Необходимо изучить вопрос по водоснабжению деревни Алексино – либо произвести углубление колодцев, если это улучшит качество воды, либо проработать иные варианты решения этой проблемы», – заявил губернатор.

В завершение встречи глава региона заверил шаталовцев, что озвученные вопросы не останутся без внимания: «Я вам обещаю, что те вопросы, которые находятся в зоне ответственности региональной власти и зависят лично от меня, будут решены. Когда я приеду в следующем году, мне не стыдно будет смотреть вам в глаза, как не стыдно и сейчас, потому что все, что я обещал год назад, я выполнил».

Игровая зона новой детской площадки стала вдвое больше. Пообщавшись с местными жителями, глава региона заверил шаталовцев, что озвученные вопросы не останутся без внимания.