В Смоленской области подростков подозревают в надругательстве над девочкой по заказу

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-11T16:01:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Рославль Смоленской области следственный комитет разбирается в обстоятельствах резонансного преступления: над 14-летней девочкой надругались трое подростков, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Произошло это 24 августа. В одной из квартир в городе двое 15-летних парней и их 15-летняя подруга совершили в отношении их знакомой действия сексуального характера.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области уголовное дело возбуждено по пункту «а» ч.3 ст. 132 УК РФ, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области по взаимодействию со СМИ Наталья Зуева. - Всем троим несовершеннолетним предъявлено обвинение. Двое взяты под стражу, третья подозреваемая - под домашним арестом.

В социальных высказываются предположения, что расправу над девочкой из ревности к молодому человеку организовала 15-летняя подозреваемая, которую пострадавшая считала своей подругой.

В группе "Подслушано в Рославле" во "ВКонтакте" жители города пишут, что пострадавшая девочка и до этого страшного преступления настрадалась за свои 14 лет: росла без матери, едва не погибла в аварии. Выжила, но как напоминание остались серьезные проблемы со здоровьем и трудности с общением. Теперь эти чудовищные измывательства...

Жители города в соцсетях пишут девочке слова поддержки и просят не замыкаться в себе:

"Детка милая, я не знаю как тебя зовут,но держись,выздоравливай,не падай духом!!!Господь скор в своих расчетах,кара небесная настигнет тех,кто обидел.Ангелы и небесные твои защитники спасут тебя.Солнышко береги себя"