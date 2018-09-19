2018-09-19T13:04:03+03:00
Происшествия

Смоляне погибли в сбитом самолете в Сирии Ил-20 - соцсети

Воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии
Ольга БАТОВА
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Уроженцы Смоленской области погибли в сбитом в Сирии самолете Ил-20, на борту которого были 15 военнослужащих. Информация об этом появилась в соцсетях.

В частности, сообщается, что погиб уроженец поселка Верхнеднепровский Виктор Квасенков. На странице в социальной сети «ВКонтакте» о погибшем скорбит его брат.

«Боль души не передать словами...Ты навсегда в наших сердцах, Витек!!!Помним, любим, скорбим...», - написала на своей странице и супруга брата - Наталья.

ФОТО: vk.com

ФОТО: vk.com

Также в соцсетях жители Вяземского района сообщают, что на борту сбитого Ил-20 были еще и трое вязьмичей.

Информация уточняется.

Напомним, 17 сентября в районе 23:00 российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

Связь с экипажем преровалась в ходе атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в провинции Латакия.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200.

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