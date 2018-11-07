2018-11-07T14:08:21+03:00
Происшествия

16 квартир повреждены после взрыва газа под Смоленском

ЧП в поселке Пригорское произошло из-за семейной ссоры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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16 квартир повреждены после взрыва газа под Смоленском. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.16 квартир повреждены после взрыва газа под Смоленском. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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- 16 квартир повреждены после взрыва газа в доме №1 по улице поселка Пригорское, - рассказал представитель оперативного штаба на месте ЧС. На данный момент поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте ЧП завершены.

Напомним, взрыв газа в квартире №88 произошел накануне вечером, 6 ноября. Следствие рассматривает несколько версий случившегося.

Как рассказали в региональном следкоме, в квартире на 6 этаже проживал 47-летний мужчина. Вечером 6 ноября он после конфликта в семье, находясь один дома, «повредил шланг с природным газом, после чего произвел действия для образования искры». В результате в квартире произошёл взрыв. Это основная версия случившегося.

От сильного удара в жилой девятиэтажке обрушились перекрытия между 7 и 6, а также 6 и 5 этажами. Пострадали четыре человека, двое в настоящее время, включая самого хозяина квартиры, находятся в больнице.

Взрыв газа в Смоленске.

По поручению губернатора Алексея Островкого, собственники квартир, лишенные возможности нормального проживания, будут размещены в СОК «Смена». С просьбой о временном размещении обратилось 20 человек.

По предварительной информации, в подъезде, где произошёл хлопок газа, проживало 52 человека. В настоящее время развернуто два пункта временного размещения: Пригорская средняя школа и Пригорская больница.

Взрыв газа в Смоленске.

Следователи возбудили несколько уголовный дел «Покушение на убийство, двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Власти просят смолян быть внимательными при обращении с газовым оборудованием.

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