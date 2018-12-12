Грани милосердия

Как поддерживает ближних православная служба «Милосердие»? Правда ли, что все бездомные - алкоголики, а все волонтеры - бедняки? Где получить профессиональные навыки для ухода за больными людьми? На эти и другие вопросы ответил руководитель отдела Смоленской епархии по церковной благотворительности и социальному служению, а также службы «Милосердие» иерей Дионисий Давыдов.

Добровольческая служба борется с несчастьями и стереотипами. ФОТО: предоставлено собеседником.

Опыт - дело приходящее

- Отец Дионисий, одно из первых и самых сложных направлений работы службы - уход за лежачими пациентами в больницах. Как вам удается привлекать людей к этой тяжелой работе, которая зачастую требует специальных навыков?

- Наши добровольцы ежедневно посещают отделения неврологии в Первой городской больнице и в больнице «Красный крест» и ухаживают за пациентами, которые обездвижены, - как правило, это люди после инсультов. Добровольцы помогают провести гигиенические процедуры, переодеть больного, перестелить постель, меняют памперсы. Подобная работа требует определенных навыков, поэтому опытные добровольцы и сестры милосердия учат вновь прибывших помощников, как выполнить все эти действия, не навредив ни себе, ни больному.

- Помощь бездомным - направление, вокруг которого ведется очень много споров. Главный аргумент противников: бездомные - это алкоголики, которые, пропив свое жилье, сами виноваты в своих бедах. Каково ваше мнение?

- В действительности алкоголизм одна из немногих причин бездомности: люди становятся жертвами мошенников до того, как оказаться на улице. А алкоголизм приходит позже. Попав на улицу, человек оказывается оторванным от привычного социума, но и в мире бездомных он еще не свой, а чтобы стать таковым, ему нужно пить. И вот именно в этот момент, когда человек попал на улицу, но еще не стал частью бездомного мира, важно помочь ему вернуться к нормальной жизни. Бывают случаи, когда люди, которые на улице уже давно, решают изменить свою жизнь. Не так часто, но бывают. Нам важно общаться с ними, знать, что происходит в этой среде. Бесплатный обед - это не только помощь, но еще и повод для разговора. Сейчас мы кормим бездомных ежедневно. В 2017 г. мы выиграли президентский грант на реализацию проекта «Теплая помощь». В результате удалось установить отапливаемые бытовки-столовые.

Словом и делом

- Какая помощь требуется старикам в домах престарелых?

- Мы везем им гостинцы, подарки к праздникам, средства гигиены, памперсы для взрослых, другие необходимые вещи. Но не это главное. Пожилые люди в меньшей степени заинтересованы в чем-то материальном, им важнее общение: вспоминать о своей жизни, расспросить о том, как живут наши добровольцы. А ребята в свою очередь стараются творчески подойти к организации этих поездок, каждый раз придумывают что-то новое: сценки, игры, конкурсы. Однажды даже проводили специальную гимнастику для пожилых людей в сотрудничестве с одним из смоленских фитнес-клубов. Бабушки и дедушки в домах находятся в своем тесном, закрытом мирке, и гости из внешнего мира - это радость и отдушина, особенно для лежачих стариков, которые не могут покидать своих комнат. Добровольцы обязательно после общей встречи идут к ним и там тоже общаются, читают стихи, поют песни и частушки. А старики всегда просят, чтобы ребята приезжали еще.

- В сфере помощи детям «Милосердие» старается делать то, что не удается охватить другим организациям. Какие это направления?

- Это, например, помощь детям с особенностями, которые проходят длительное лечение в больнице. Наши добровольцы навещают их каждое воскресенье: привозят гостинцы, проводят творческие занятия. Еще одни наши подопечные - малыши из дома ребенка. С ними добровольцы помогают гулять, ведь нужно, чтобы каждый ребенок был под присмотром. Не могу сказать, что все спешили присоединиться именно к этому направлению, поскольку к добровольцам там есть определенные требования. Необходимо предоставить справку из кожно-венерологического диспансера, флюорографию, справку о прививках от кори и дифтерии (тем, кто моложе 35 лет) и справку об отсутствии судимости. Но желающих работать это не пугает.

- Наверняка у людей возникают вопросы по поводу того, что служба - православная. Вы помогаете только православным и принимаете в свои ряды только православных добровольцев?

- Мы помогаем тем, кто нуждается в помощи. А это не зависит от того, православный человек или нет. В трудную ситуацию может попасть каждый. Также и способность совершать добрые дела не зависит от вероисповедания. Так что добровольцы у нас совершенно разные. Как православная служба мы конечно же собираемся для общей молитвы и на богослужения, проводим молебны в отделе Смоленской епархии по церковной благотворительности и социальному служению. Но участие в них не обязательное.

Добровольческая служба борется с несчастьями и стереотипами. ФОТО: предоставлено собеседником.

Разрушая стереотипы

- Есть два противоположных стереотипа: что бедные помогают бедным, с одной стороны, и что благотворительность - это удел людей богатых, с другой. Они имеют отношение к реальности?

- Ни один из них не работает. Есть у нас и люди обеспеченные, которые готовы оказывать не только материальную помощь, но и помощь делом, причем они созрели для участия в самых сложных направлениях: идут ухаживать за лежачими больными, кормить бездомных. Есть также и люди, которые пришли в службу за помощью, а потом на долгие годы остались в ней в качестве добровольцев. Примеры здесь поистине удивительные: многодетная мать-одиночка поняла, что есть люди, которым живется тяжелее, чем ей и ее детям, и теперь она помогает готовить обеды для бездомных. И это не единичный случай. Все семь лет своего существования служба оказывает помощь только за счет пожертвований неравнодушных смолян. И только все вместе мы можем делать жизнь наших подопечных легче и радостнее.

- Что можно пожертвовать для деятельности службы «Милосердие»?

- Для направления помощи бездомным - это продукты длительного срока хранения. Больше всего сейчас требуются: картофель, разные овощи, паштеты и консервы. Для ухода за лежачими больными всегда нужны резиновые перчатки, мази левомеколь, метилурацил и календула, памперсы для взрослых, дезинфицирующие средства, бахилы. Для детских направлений актуальны памперсы и влажные салфетки, всевозможные гостинцы для детей: соки и фрукты (кроме цитрусовых), сладости. Для ребят постарше - разные материалы для творчества, потому что они очень любят рисовать, раскрашивать, лепить, что-то мастерить, и материалы заканчиваются очень быстро. Приносить пожертвования можно по адресу: Смоленск, ул. Урицкого, д. 15, ежедневно по будням с 9.00 до 17.00. Даже если вы принесли килограмм картошки, вы уже кому-то помогли. Самое главное - не оставаться равнодушными.

- Как можно стать добровольцем службы?

- Можно позвонить по телефону 679-777. Вам помогут сориентироваться, где и чем вы можете помогать. Хотя обычно мы вновь прибывшим советуем попробовать свои силы в разных направлениях, а потом решать, где им работать более комфортно и где они могут принести наибольшую пользу.

Справка «КП»

Дионисий (Денис) Давыдов родился в 1983 г. в городе Гагарине Смоленской области. В 2005 г. окончил смоленскую православную духовную семинарию, получив специальность теолога-богослова. В 2010 г. принял сан священнослужителя РПЦ. В 2015 г. возглавил отдел по социальному служению и церковной благотворительности Смоленской епархии. Настоятель Верхне-Георгиевской церкви в Смоленске, благочинный Петропавловского церковного округа Смоленской епархии.