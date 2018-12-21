2018-12-21T15:58:28+03:00
Политика

Глава Смоленска снят с должности

Депутаты горсовета проголосовали за отставку главы областного центра. Решение принято большинством голосов в ходе открытого голосования 21 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Администрация города Смоленска.ФОТО: Администрация города Смоленска.
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Депутаты горсовета проголосовали за отставку главы Смоленска Владимира Соваренко, сообщает «КП». 28 депутатов на заседании 21 декабря приняли решение, чтобы глава города покинул кресло руководителя. Воздержался лишь один человек.

На сессии присутствовал губернатор Алексей Островский. Именно он был инициатором удаления Соваренко с поста главы городской администрации. Противостояние руководителя региона с главой Смоленска длилось несколько месяцев.

ФОТО: vk.com/v_sovarenko

ФОТО: vk.com/v_sovarenko

Ранее, на пресс-конференции по итогам 2018 года, губернатор назвал Владимира Соваренко «личной кадровой и человеческой ошибкой». Островский считает, что уход в отставку Соваренко «будет благом для всего города». Также глава региона назвал работу городской администрации по ряду существенных направлений безобразной. И высказался за прямые выборы главы города Смоленска, но о кандидатах на кресло, по словам губернатора, пока говорить рано.

Между тем, экс-глава Смоленска на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что решение народных избранников было для него ожидаемым. И он намерен добиваться справедливости в суде. По словам Соваренко, у него есть доказательства незаконности решения об его отставке.

ФОТО: vk.com/v_sovarenko

ФОТО: vk.com/v_sovarenko

Напомним, Владимир Соваренко ранее возглавлял областную избирательную комиссию, на посту главы города Смоленска он с декабря 2016 года.

Исполнять обязанности градоначальника теперь будет первый заместитель Смоленска Дмитрий Платонов.

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