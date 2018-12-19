Три четверти века на страже жизни и здоровья

Врачи крупнейшего лечебного учреждения региона поддерживают здоровье и спасают жизни людей с 1943 года. Именно тогда, когда город напоминал руины, был подписан приказ о создании больницы. О том, что представляла собой СОКБ 75 лет назад и что здесь происходит сегодня, рассказали врачи, которые знают не понаслышке, как строилось и развивалось учреждение три четверти века, потому что до сих пор продолжают лечить людей.

- Наша больница имеет славную и богатую историю, - вспоминает врач Михаил Ефимович Хайкин. - В далеких семидесятых мы работали в одном корпусе, площадей не хватало, слабое оснащение. За 75 лет появилась и новая аппаратура, новые технологии. Могу сказать, что по качеству лечения мы вышли на другой уровень. Честно говоря, мы тогда не могли и мечтать обо всем, что сегодня есть в арсенале врача.

Коллега Михаила Ефимовича – врач-хирург Валерий Николаевич Афанасьев пришел в Смоленскую областную больницу в 1974 году. Окончив ординатуру медицинского института, молодой доктор работал в старом корпусе СОКБ, сегодня это корпус №1.

- Было очень тесно, пациентов много, - говорит Валерий Николаевич.- Ждать плановую операцию людям приходилось месяцами. В то время хирургическое отделение могло принять порядка 40 человек. Нередко мы задерживались на работе да и по ночам приезжали на срочные операции. Никто, конечно, не обижался, понимали, что пациентам нужна наша помощь.

Сегодня в клинической больнице все изменилось. На смену скальпелю, устаревшим инструментам пришло современное оборудование. С уникальной техникой работают опытные хирурги, говорит Валерий Николаевич, поэтому не сложно предположить, на каком уровне здесь оказывается помощь.

Евгений Каманин, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, почетный гражданин Смоленской области, главным врачом стал в 1986 году. Руководитель учреждения награжден высшей национальной наградой общественного признания в сфере науки, медицины и здравоохранения – орденом Гиппократа.

Сегодня областная больница под его руководством занимает площадь более 10 га, ежегодно через стационар проходит около 36 тысяч человек. За последние годы проведен ремонт во всех отделениях. На базе больницы действует Телемедицинский центр, благодаря которому проводятся консультации с ведущими специалистами России и известными клиниками страны, располагается Центр медицины катастроф, Региональный сосудистый центр.

Именно хирурги Смоленской областной клинической больницы в ее стенах впервые применили изобретенный смоленским инженером плазменный скальпель. Больница одной из первых аккредитована на проведение клинических исследований лекарственных средств.

В настоящее время в крупном медицинском учреждении трудятся более двух тысяч сотрудников. Пациентов осматривают и лечат кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи Российской Федерации, заслуженные работники здравоохранения.

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На стене у главного врача Смоленской областной больницы висит фотография Президента России Владимира Владимировича Путина, который приезжал в наш регион семь лет назад, чтобы посмотреть, как проходит модернизация. Уезжая,президент сказал: «У меня осталось благоприятное впечатление, у вас очень хорошая областная клиническая больница».

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Евгений Каманин, главный врач Смоленской областной больницы:

- У нас дружный, работоспособный коллектив, который складывался десятилетиями. Могу сказать, что здесь работают люди, которые пришли в медицину по призванию. О высоком качестве обслуживания и профессионализме сотрудников говорят не только многочисленные благодарности от пациентов, но и от высшего руководства страны. С 2016 года СОКБ входит в рейтинг 100 лучших лечебных учреждений Российской Федерации.