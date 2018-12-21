В преддверии новогодних и рождественских праздников в Смоленской областной Думе открылась благотворительная выставка-ярмарка детских поделок «От сердца к сердцу», сообщает smoloblduma.ru.

Стоит отметить, что подобное мероприятие не первый раз организовывается в стенах регионального парламента и является доброй традицией, направленной на поддержку особенных детей из общественной организации «Дети-Ангелы-Смоленск».

Творчество ребят оценили председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, а также депутаты и сотрудники аппарата Думы.

Масштабы этой выставки удивили всех: в ней приняли участие воспитанники организации «Дети-Ангелы-Смоленск» и более тысячи учеников из образовательных учреждений Смоленска и четырнадцати районов области, причем не только передовых городских школ, но и сельских малокомплектных.

Ребята, продумав все буквально до мелочей, приготовили самые разнообразные поделки, сделав их своими руками. На выставку они предоставили: елочные шары, фонарики, колокольчики, открытки и картины в техниках «Декупаж», «Канзаши» и «Скрапбукинг», шкатулки, домики, чудесные новогодние елочки, связанные на спицах снежинки и куклы, сувениры из бисера, соленого теста, пластилина, текстиля и кофейных зерен. Особое место было отведено новогодним персонажам – Деду Морозу, Снегурочке и снеговикам. Не обошлось и без символа 2019 года – свинки.

Смолянам предлагают купить поделку, сделанную руками особенных детей. ФОТО: smoloblduma.ru

Вокруг царила радостная атмосфера, напоминая о том, что впереди Новый год и Рождество Христово. Посетители выставки смогли не только увидеть удивительные и красивые изделия, но и приобрести подарки и сувениры для близких. Яркие и непосредственные работы детей не оставили равнодушным никого. Одними из первых поделки купили председатель регионального парламента Игорь Ляхов и Митрополит Исидор.

Президент Смоленской областной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» Наталья Богдаева рассказала, что благодаря благотворительной пасхальной ярмарке, которая проходила в прошлом году, в их организации появилась студия «Готовим с мамой», где дети под руководством своих родителей учатся готовить, а также был проведен совместно с обычными детьми праздник во Фленово.

– Мы там не только веселились, но и сажали цветы, убирали в саду. Совместная деятельность сплачивает, воспитывает в ребятах доброжелательность. Нельзя привить любовь к людям только на словах, а вот такие мероприятия позволяют это делать, – подчеркнула Наталья Анатольевна и поделилась планами открыть спортивные секции, летом провести гонки на колясках.

Название выставки – «От сердца к сердцу» – полностью оправдало себя. Ведь все, кто принял в ней участие, проявили добросердечность, подарили радость детям и их родителям, а взамен получили ту частичку тепла, которую дети передали через свое творчество.

Игорь Ляхов пообщался с представителями организации «Дети-Ангелы-Смоленск, поблагодарил детей за активное участие в акции и отметил:

– Я не ожидал, что эта выставка получит такой размах. У нас очень много добрых, склонных к состраданию людей, готовых поддержать и оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Отрадно, что наши дети, для которых все это и делается, воспитываются на христианских ценностях, которые всегда были свойственны русским людям. У каждого человека должны быть не только подарки, елка, новогоднее настроение, но и понимание того, что если хорошо ему, то нужно сделать так, чтобы было хорошо и другому, – сказал Игорь Ляхов.

Кульминацией мероприятия стало вручение благодарностей, подарков и праздничное чаепитие.

Ярмарка-выставка продлится еще несколько дней, и желающие смогут успеть сделать доброе дело, купив поделку. Оставшиеся сувениры будут переданы в Смоленскую епархию, но каждый экспонат обязательно найдет своего адресата.