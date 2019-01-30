СГМУ обновляется

Губернатор Алексей Островский посетил Смоленский государственный медицинский университет (СГМУ). Целью визита было знакомство с текущим положением дел в вузе и обсуждение планов по развитию его материально-технической базы в преддверии столетнего юбилея.

СГМУ сегодня

Смоленский медуниверситет готовит врачей для Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Калининградской и других областей России, а также для зарубежных стран. В его составе шесть специализированных факультетов (лечебный, педиатрический, стоматологический, фармацевтический, психолого-социальный и высшего сестринского образования), а также факультет иностранных учащихся и факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Обучение проходит на 68 кафедрах, расположенных как в университете, так и в лечебно-профилактических учреждениях города. Согласно данным статистики, сегодня в СГМУ обучается свыше 5,7 тыс. студентов, около 1,5 тыс. из которых - иностранцы. Профессорско-преподавательский состав насчитывает около тысячи сотрудников, в их числе более 100 докторов наук и почти 500 кандидатов наук.

Свой рабочий визит глава региона начал с посещения вузовского общежития №2. Именно в нем в феврале 2016 года произошла трагедия: в результате пожара погибли две студентки из Индии.

Как рассказал Алексею Островскому ректор университета Роман Козлов, общежитие было построено в 60-х годах прошлого века, и капитальный ремонт в нем сейчас проходит впервые. Более 50 млн рублей из собственных средств на эти цели выделил стратегический партнер вуза доктор Алок Аерон, возглавляющий фирму Cosmos Educational Consultants, которая занимается набором индийских абитуриентов для поступления в СГМУ.

В здании уже полностью реконструировали этажи со второго по пятый. В помещениях выровняли стены и заменили напольное покрытие. Для общежития купили новую мебель и сантехнику. Особое внимание при капремонте общежития уделяют соблюдению требований пожарной безопасности. В частности, во всех коридорах установлены специальные противопожарные двери, останавливающие распространение огня и обеспечивающие защиту от дыма. Кухни оснастили современными системами вентиляции и видеонаблюдения, а также датчиками безопасности, которые улавливают возможные утечки газа.

По словам ректора, ремонт первого этажа и подвала, где будет оборудован спортивный зал, завершится в 2019 году. Для обеспечения безопасности студентов планируется закрыть вход в здание со стороны улицы Кирова, сделав его запасным. Кроме этого, предполагается ввести систему электронного контроля доступа во все корпуса университета, в том числе и общежития.

Немаловажно, что общежитие №2 уже открыто, и в нем живут 645 студентов из Индии.

Подарки к юбилею, и не только

Пользуясь случаем, Роман Козлов выразил признательность губернатору за оказанное содействие по включению СГМУ в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИп).

- То, что Смоленский государственный медицинский университет вошел в ФАИп и получит в ближайшие три года более 600 миллионов - это ваша прямая заслуга, Алексей Владимирович. В 2020 году университет отпразднует свое столетие, для нас это очень значимо. Выделенные деньги будут направлены на развитие материально-технической базы вуза, а также строительство 14-этажного общежития, рассчитанного на 705 мест, в котором будут проживать российские студенты, - отметил Роман Козлов.

Далее Алексей Островский побывал в одном из административно-учебных корпусов университета - бывшем общежитии факультета дополнительного профессионального образования, где тоже идет ремонт.

Планируется, что после реконструкции в здании откроется медико-профилактический центр, на базе которого будут оказывать лечебно-консультативную помощь не только сотрудникам и студентам вуза, но и жителям области. Смоляне смогут получить в нем профессорские консультации по таким наиболее востребованным направлениям, как педиатрия, кардиология и неврология. При взаимодействии с администрацией региона планируется внедрить новую практику для оказания помощи в наиболее сложных случаях - проведение профессорских консилиумов, на которые будут привлекать высококвалифицированных специалистов разных специальностей.

Также Роман Козлов акцентировал внимание главы региона на том, что часть оборудования для центра приобретена за счет средств гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Его в прошлом году получили активисты регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры-медики». К слову, данная аппаратура тоже будет использоваться добровольцами во время выездов в отдаленные населенные пункты Смоленщины в рамках проекта «Здоровое село».

Побывал губернатор и в столовой медуниверситета, ремонт которой (финансировавшийся арендаторами помещения), прошел в прошлом году. Кафетерий работает по системе самообслуживания, в его меню - блюда русской и восточной кухни. По словам Романа Козлова, столовая пользуется популярностью не только у студентов, но и у горожан и гостей Смоленска.

Подводя итоги рабочего визита, глава региона подчеркнул:

- За полтора года вашего руководства вузом я вижу значительные позитивные изменения в развитии материально-технической базы университета. Спасибо вам, Роман Сергеевич, за проведенную работу!

Справка «КП»

История медвуза в Смоленске берет начало в 1920 году, когда было принято решение об открытии медицинского факультета при Смоленском государственном университете. Спустя десять лет учебное заведение реорганизовали, открыв Смоленский государственный медицинский институт (СГМИ). В 1994 году СГМИ получил новый статус - государственной медицинской академии. В 2015 году в соответствии с приказом Минздрава России она была переименована в Смоленский государственный медицинский университет.