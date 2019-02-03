Руководитель детского ансамбля, который разбился под Калугой: "Проезжавшие мимо водители предлагали свою помощь попавшим в аварию"
Автобус с детским ансамблем из Ярцево разбился под Калугой, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 09.15 на 128-м км трассы «Калуга-Вязьма». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся на крышу.
Ансамбль Колибри - номер "Родина"(Ярцево).
В салоне находились 46 человек: детей из детского танцевального ансамбля «Колибри» везли на соревнования в Калугу. В автобусе они были со взрослыми.
«Комсомольской правде» – Смоленск» удалось связаться с руководителем коллектива, которая в настоящее время находится на месте трагедии.
- Детей продолжают доставать из искореженного автобуса. Проезжавшие мимо водители, а также скорая помощь доставляют их в ближайшие больницы. Дети в тяжелом состоянии, возможно, один человек погиб, - сказала руководитель студии Елена Миронова.
По информации местных СМИ, автобус принадлежит частному предпринимателю.
Руководитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Арбузова сообщила, что на базе Главного управления МЧС России по Смоленской области развернут телефон горячей линии - 8(4812)-62-44-44.
ИСТОЧНИК KP.RU