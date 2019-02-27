Инвестпроект в Сычевке обеспечил рабочими местами 300 человек, сообщает пресс-служба областной администрации. Об итогах реализации инвестиционного проекта и планах на будущее руководители агрохолдинга рассказали губернатору Алексею Островскому во время его рабочего визита.

Поля возвращаются

Предприятие, работающее с 2016 г., выращивает зерновые культуры, которые становятся кормовой базой для свиноводческих комплексов, расположенных в Смоленской области. «Земельный банк» компании насчитывает 20,5 тыс. гектаров, из которых 13 тыс. – посевные площади. Для ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения инвестор активно проводит культуртехнические мероприятия, в частности, очищает поля от деревьев и кустарников (около 3 тыс. гектаров только в 2018 г.), а также занимается расчисткой мелиоративных каналов (более 200 км в 2018 г.).

– Мы намерены продолжать эту работу и в дальнейшем, поскольку одна из наших приоритетных задач – увеличение посевных площадей. Уже в этом году будет засеяно примерно 18 тысяч гектаров, в следующем – 22 тысячи, а в течение трех ближайших лет мы планируем увеличить эту цифру до 28 тысяч, – рассказал финансовый директор агрохолдинга Анатолий Черкасов.

ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.

Алексей Островский остался доволен результатами работы агрохолдинга:

– Спасибо, что проводите эту работу. Данный вопрос является актуальным как для страны в целом, так и для Смоленской области, поскольку большое число земельных участков все еще остается невозделанным. Эти площади десятилетиями простаивали, «не работали», зарастали кустарником и хмызником. А сейчас здесь выращивают пшеницу, ячмень и другие культуры, показывая рекордные результаты по урожайности зерна. Темпы «Тропарево» по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения – одни из самых высоких в регионе. За небольшой период времени вам удалось ввести в сельхозоборот значительные площади, которые ранее не использовались. Это очень хороший результат, – отметил глава региона.

Уникальный проект

В прошлом году компания завершила крупный инвестиционный проект – построила комбикормовый завод мощностью 40 тонн в час и элеватор, рассчитанный на 100 тыс. тонн зерна. Анатолий Черкасов, рассказывая о проекте, подчеркнул, что элеватор подобной мощности уникален для регионов Нечерноземья – в соседних областях (Тверской, Брянской) большинство элеваторов вмещают 50–60 тыс. тонн. Кроме того, на сычевском предприятии оборудована современная высокотехнологичная лаборатория, контролирующая качество зерна и готового комбикорма на всех этапах его производства и хранения. Открытие нового производства позволило создать 300 рабочих мест.

– Мне очень приятно, что вы постепенно воплощаете в жизнь все свои амбициозные планы, которые мы в свое время обсуждали, – подчеркнул губернатор. – Создание 300 новых рабочих мест на одном предприятии – это весьма внушительная цифра даже в масштабах региона. Для Сычевского района, расположенного в смоленской глубинке, она особенно существенна. Крайне важно, что жители муниципалитета получают здесь работу, не уезжают в Москву и другие регионы в поисках лучшей жизни, а остаются вместе со своими семьями.

В ответе за людей

Руководство группы компаний «Останкино» принимает активное участие в решении актуальных проблем муниципалитетов Смоленщины, подавая тем самым пример социальной ответственности бизнеса другим предприятиям. Глава региона акцентировал на этом особое внимание:

- Я признателен вам за то, что деньги, которые вы здесь зарабатываете, считаете возможным направлять на развитие инфраструктуры тех муниципалитетов, где локализованы предприятия агрохолдинга, – ремонт и строительство дорог, ФОКов, спортивных площадок, объектов социальной сферы – школ и детских садов. Видя такую отдачу, участие в жизни региона, хочется вам помогать и дальше в развитии бизнеса. Тем более, что это выгодно и вам, и нам. Компания расширяет производство, извлекает прибыль, а регион в свою очередь получает новые рабочие места для смолян, налоги в областной бюджет, новые предприятия и помощь в реализации социально значимых проектов. И это самое главное, – подчеркнул Алексей Островский, подводя итоги рабочего визита.

Завод в Сычевском районе может производить по 40 тонн комбикорма в час, а в элеваторе можно хранить до 100 тыс. тонн зерна. Губернатор оценил работу предприятия во время рабочей поездки.

Справка «КП»

Агрохолдинг «Тропарево – Сычевка» является подразделением «Останкинского мясоперерабатывающего комбината». Агрохолдинг входит в число крупнейших производителей зерна в регионе. Объем производства зерновых и зернобобовых культур превысил 51 тыс. тонн при урожайности более 39 центнеров с гектара (в среднем по области этот показатель составляет 24 центнера с гектара).