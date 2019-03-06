Памяти павших

Экспозиция создана по инициативе рославльских ветеранов боевых действий и при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». В церемонии открытия приняли участие депутаты регионального парламента Юрий Кашанский и Сергей Невский.

ФОТО: Иван ИВАНОВ.

Открытие музейной экспозиции явилось продолжением работы по увековечению в районе памяти воинов-интернационалистов и связано с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Как рассказал руководитель Рославльского отделения Смоленской областной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Новиков, большая часть экспозиции собрана с помощью ветеранов-афганцев, которые передали памятные вещи и фотографии.

- Я уверен, что эта экспозиция будет постоянно пополняться. Это нужно для сохранения памяти о боевых действиях не только в Афганистане, но и в других локальных войнах, - добавил Игорь Александрович.

Три новых экспоната появились в музее во время открытия. Председатель регионального отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Алексей Терлецкий передал музейным работникам книги, обезвреженную мину и картину с фрагментом военных действий.

- Эта экспозиция нужна, чтобы сегодня живые помнили о павших. Для того, чтобы наши дети, наши внуки, наше будущее поколение знало историю своего Отечества, - заявил Алексей Алексеевич.

ФОТО: Иван ИВАНОВ.

От самой идеи до ее практической реализации прошло около пяти лет. Экспозицию создали на собственные средства ветеранов и неравнодушных помощников. Самое деятельное участие в воплощении задуманного приняли депутаты областной Думы Юрий Черняк, Сергей Невский и Юрий Кашанский.

- «Никто не забыт, ничто не забыто». В этой экспозиции отражены героические поступки наших земляков, которые проявили высшую степень патриотизма - отдали свою жизнь за то, чтобы мы с вами спокойно жили под мирным небом, - отметил на открытии депутат регионального парламента Юрий Кашанский, добавив, что в военных конфликтах, которые произошли после Великой Отечественной войны, наши воины на дальних подступах достойно встречали врага, показывая силу духа и отвагу.

- Это очень почетно для нас, родителей, хочу поблагодарить всех работников музея, которые этим занимались, и руководителя ветеранского движения Игоря Александровича Новикова. Для новых поколений, я считаю, это очень патриотично и полезно в деле воспитания, - поделился морской офицер в отставке Владимир Цурганов. Его сын, старший лейтенант медслужбы Александр Цурганов, погиб в Чечне от взрыва фугаса. Ему было 27 лет.

- Очень важно, на мой взгляд, что молодые люди, учащиеся разных учебных заведений города Рославля, гости Рославля смогут, придя сюда, убедиться в том, что их земляки достойны звания русского воина и с честью выполняли свой воинский долг, - сказал на открытии экспозиции депутат областной Думы Сергей Невский. По его словам, в местном отделении партии «Единая Россия» сразу поддержали инициативу о создании тематической экспозиции, помогали материально, участвовали в сборе экспонатов.

Зал с новой экспозицией будет востребован, убеждены ветераны боевых действий. Здесь планируется проводить дни призывников, проводы на армейскую службу, творческие вечера, уроки мужества и дни памяти.

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Центральное место в зале занимают фотографии и вещи рославчан, погибших при исполнении интернационального долга. В Афганистане погибли 9 воинов, 8 - в Чечне, один - Нагорном Карабахе. Для родных погибших солдат этот зал особенно памятное место.