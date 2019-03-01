В Смоленске торговать тюльпанами и мимозами начнут с 4 марта

Торговать тюльпанами и мимозами к Международному женскому дню начнут с 4 марта, сообщают сотрудники городской администрации. Власти города заранее опубликовали список официально разрешенных мест торговли, чтобы мужчины накануне праздника быстро сориентировались, где приобрести подарок своим близким, коллегам или друзьям.

По информации пресс-службы администрации Смоленска, торговля будет вестись на 16 улицах. Приобрести весенние цветы можно будет в трех районах города. Адреса торговли доступны по ссылке.