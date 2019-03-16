2019-03-16T13:30:39+03:00
Общество

Горячую воду отключат на 33 улицах в Смоленске

Коммунальщики опубликовали полный список домов, которые попали в зону отключения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Горячую воду отключат на 33 улицах в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МУП «Смоленсктеплосеть». С 18 по 22 марта коммунальщики намерены промыть оборудование девятнадцати тепловых пунктов.

По словам сотрудников администрации, в зону отключения попали не только жилые дома различной этажности, но и социальные учреждения – школы, поликлиники и детские сады.

– Решение о промывке оборудования было принято ранее и отключении носит плановый характер. Однако, если коммунальщики удостоверятся, что оборудование ЦТП находится в нормальном состоянии, отключения воды по ряду улиц не будет и, соответственно, ресурс через несколько часов вернется потребителям, – рассказали в администрации.

Полный список домов, которые планируют отключить от горячей воды, доступен по ссылке. Ранее в центре Смоленска отключали на один день холодную воду. И без тепла и горячей воды оставались жители улиц в районе Твардовского – «Квадра» подключала к сети новый участок на Энгельса. А Горводоканал обезвоживал ряд улиц в районе Краснофлотской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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