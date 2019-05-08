Полная программа праздничных мероприятий на День Победы-2019 в Смоленске

Городские власти опубликовали полную программу праздничных мероприятий на День Победы-2019 в Смоленске. Праздник начнется с парада и завершатся праздничным салютом.

Для жителей и гостей областного центра подготовили насыщенную программу - днем их ждут концерты, танцы, ярмарки и др.

Гостем праздника станет духовой оркестр «Рио Рита», который выступит в нашем городе впервые.

Программа праздничных мероприятий на День Победы:

10.00 Военный парад (пл. Ленина)

11.00 Прохождение колонны участников акции «Бессмертный полк» (пл. Ленина)

11.00-18.00 Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» (ул. Октябрьской революции)

11.00-20.00 Организация торгового обслуживания (пл. Ленина,ул. Кирилла и Мефодия)

11.00 Организация работы полевых кухонь (МБУК «ЦПКиО «Лопатинский сад»)

11.00 Выставка детских творческих работ «Наша Победа», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (площадка перед МБУДО «Детская художественная школа им. М.К. Тенишевой» города Смоленска)

11.00-13.00 Акция «Я помню! Я горжусь!» (ул. Ленина,ул. Октябрьской революции)

11.45 Праздничный концерт «Ликуй победная весна!» (пл. Ленина)

12.00 Общественно-политическая акция, посвященная Дню Победы, «Щит и лира» (массовое поле МБУК «ЦПКиО «Лопатинский сад»)

12.00 Праздничный концерт и работа полевых кухонь для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города Смоленска (площадка у МБУК «Дом культуры «Шарм», ул. Нахимова, д. 17)

12.00 Линейка памяти, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (сквер Памяти Героев)

12.00 Праздничная акция ко Дню Победы (СОГБУК «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых», ул. Пржевальского, д. 3)

12.00 Праздничное мероприятие «Есть такая профессия – Родину защищать!» с работой полевой кухни (парк Авиаторов)

12.00-14.00 Патриотическое мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (площадка у ТРЦ «Макси», ул. 25 Сентября, д. 35а)

12.30 (предварительно: дата и время на согласовании) Организация и проведение торжественного приема главой города Смоленска в связи с празднованием 74-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (ООО «Туристский комплекс «Россия», ул. Дзержинского)

13.00 Концертная программа для детей «Ритмы победной весны» (массовое поле МБУК «ЦПКиО «Лопатинский сад»)

15.00 Концертная программа «Весны победной голоса…» (площадка у памятника М.В. Исаковскому возле Смоленского областного дома работников просвещения, ул. Октябрьской революции, д. 5)

15.00 Театрализованный концерт «Весна Победы» (площадка возле памятника А. Твардовскому и его литературному герою В. Теркину)

17.00 Гала-концерт участников Международного фестиваля художественного творчества соотечественников «С Россией в сердце» (ОГБУК «Смоленский государственный театр им. А.С. Грибоедова», пл. Ленина, д .4)

18.00 Праздничная концертная программа «Рок-пикник» (массовое поле МБУК «ЦПКиО «Лопатинский сад»)

18.00-21.00 Культурно-историческая реконструкция «РиоРита – радость Победы» (парк культуры и отдыха «Соловьиная роща»)

18.00 Концертная программа «Салют, Победа!» (пл. Ленина)

22.00 Салют (стадион «Спартак», ул. Дзержинского, д. 18)