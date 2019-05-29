Когда осядет пыль?

Когда областной центр очистят от песка? Какие работы по благоустройству пройдут в сквере «Крылатые земляки»? Как преобразится территория перед церковью Петра и Павла? Губернатор Алексей Островский проинспектировал объекты в областном центре, на которые жалуются жители города.

«Мы в городе, а не в деревне»

Внеплановые посещения главой региона проблемных объектов, которые Алексей Островский ввёл в свою практику достаточно давно, дают возможность не только лично ознакомиться с проблемой, поднятой смолянами, но и проверить, насколько главы муниципалитетов в курсе происходящего на вверенной им территории.

Первым пунктом программы рабочего визита главы региона стало посещение улицы Тимирязева. Неудовлетворительная уборка дорожного полотна от песка регулярно вызывает нарекания среди смолян. В адрес Алексея Островского поступают многочисленные обращения по этому поводу. На примере улицы Тимирязева губернатор дал поручение главе города Андрею Борисову провести мониторинг и решить проблему с уборкой дорог и тротуаров от песка по всему городу.

- На примере улицы Тимирязева мы видим, что, очевидно, «Спецавтохозяйство» недорабатывает и песок не убирается. Мы с вами, Андрей Александрович, в городе живём, а не в деревне, поэтому такие вещи недопустимы, - сказал губернатор Алексей Островский. - Я прошу по результатам нашего сегодняшнего объезда, чтобы и на этой улице, и везде по городу не было песка. Необходимо провести анализ ситуации и организовать работу так, чтобы в результате данных вам поручений мы эту проблему решили.

Глава региона порекомендовал дать соответствующее поручение СпецАТХ:

- Как более опытный чиновник я рекомендую вам для острастки кого-то из сотрудников муниципальных предприятий уволить или для начала депремировать, тогда остальные начнут головой думать. И как я вчера говорил в Екимовичах, хотя бы из чувства самосохранения, если не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности, будут делать то, что обязаны делать за ту зарплату, которую они от государства получают, а значит, и от налогоплательщиков.

Ремонт по гарантии

Далее глава региона проинспектировал состояние сквера «Крылатые земляки», расположенного на пересечении улиц Фрунзе и Кутузова. Общественная зона, построенная более 40 лет назад, была реконструирована в прошлом году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Смоляне в соцсетях обращают внимание на то, что в настоящее время основание памятника самолёту Як-42, установленного в сквере, разрушается. Также есть нарекания по озеленению территории.

- При прежней городской администрации здесь проводились работы по благоустройству. К сожалению, мы видим, что выполнены они некачественно, - обратил внимание Алексей Островский. - Это касается как самого благоустройства, так и зелёной зоны, укладки плит и стелы - с этими замечаниями нужно разобраться. Есть обязательства подрядчика в рамках гарантийных обязательств устранить недостатки. Знаю, что при прежней администрации города подрядчик якобы, здесь что-то устранял. Создаётся впечатление, что ему подписали фиктивные каэски (акты приёмки выполненных работ - форма КС-2.- Прим. ред.), но по факту работы не выполнены. Я прошу вас провести совещание с подрядчиком по этому поводу и ликвидировать все выявленные замечания.

Обсудив все нюансы по скверу, Алексей Островский отправился на улицу Кашена к площадке, которая в 2019 году будет благоустроена в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Напомним, по итогам рейтингового голосования жителями города Смоленска были отобраны три территории, в их числе сквер у церкви Петра и Павла на улице Кашена в Заднепровском районе.

Глава администрации Смоленска Андрей Борисов рассказал, что в сквере после ремонта будет оборудована пешеходная зона, появятся лавочки, фонари, урны. Общая стоимость работ составит около 3, 6 млн рублей.

ФОТО: пресс-служба администрации региона.

Глава района ответит за мусор

В завершение рабочего визита губернатор побывал в посёлке Миловидово, где в частном секторе образовалась несанкционированная свалка. Руководитель региона обратил внимание на горы строительного мусора, скопившегося за контейнерами.

- Да, контейнеры убраны, порядок, претензий нет, но вокруг прилегающей территории бардак, - сказал губернатор.

ФОТО: пресс-служба администрации региона.

Заместитель губернатор Юрий Пучков и глава города Андрей Борисов пояснили, что регоператор вывозит мусор из контейнеров ежедневно, но из-за отсутствия контейнерной площадки строительный и прочий хлам разбросан по территории. Сбор и вывоз этих отходов не входит в обязанности регоператора. Это компетенция органов местного самоуправления. Ситуацию должны отслеживать главы районов и соответственно принимать необходимые меры, сказал Андрей Борисов.

- Тогда вызывайте главу администрации Ленинского района Тихомирова, и пусть он лично занимается этим вопросом, - сказал губернатор. - Поскольку действительно территориальное деление в городе таково, и мы с вами обсуждали, какие изменения нужно вносить, что есть главы районов на трёх территориях города, они персонально должны отвечать за вверенную территорию.

Обращаясь к главе администрации Смоленска Андрею Борисову, Алексей Островский напомнил:

- Когда вы стали главой города, мы обсуждали кадровые решения, совершенно справедливо пришли к выводу, что главу Промышленного района нужно снимать с занимаемой должности. Если другие главы почувствовали, что у них есть какой-то запас прочности, то мы с вами точно понимаем, и в этом едины, что это не так. А Тихомирову скажите, что если ещё раз губернатор где-то подобное увидит, то в Ленинском районе будет другой глава, - сказал губернатор.

Кстати

Сквер «Крылатые земляки» возведён в 1978 году, к 35-летию освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков в микрорайоне Покровка. Неповторимым его делает авиалайнер, который был установлен рядом со сквером в 1988 году, когда Смоленск отмечал своё 1125-летие. Як-42 стал памятником былой мощи Смоленского авиационного завода, который выпускал самолёты этой модели с 1976 года до трагедии 1982 года, когда в катастрофе изготовленного в Саратове Як-42 погибли все пассажиры. После этого на заводах начались работы по устранению недостатков, а в Смоленске продолжили выпускать лишь консоли крыльев и части двигателя для этого авиалайнера. Установленный на развилке улиц Фрунзе-Кутузова самолёт - один из последних Як-42, собранных в нашем городе.