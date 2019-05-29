Полный график отключения горячей воды в Смоленске

Смоленский филиал ПАО «Квадра» опубликовал полный график отключения горячей воды в областном центре. Смоляне, проживающие в центре города, останутся без воды аж на полтора месяца. За это время коммунальщики намерены отремонтировать теплосети на ул. Пригородная.

Адреса потребителей, которые будут отключены от горячего водоснабжения в период проведения плановых гидравлических испытаний и ремонтов теплосети:

ИЮНЬ

С 3 по 17 июня: пер. Смирнова, 3, 3/4, 3/4а, 7; пр-т Гагарина, 2-8 чет; ул. Глинки, 9, 11/30; ул. Коммунистическая, 6; ул. Октябрьской рев., 3, 7, 7а, 14-22 чет; ул. Дзержинского, 2-19а, 23/1, 23/2; пер. Ульянова, 10; ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, 3, 5, 7; ул. 3-я линия Красноармейской Слободы, 21; ул. Дохтурова, 1, 27; Водяной пер., 3; Чуриловский пер., 19.

С 19 июня по 5 августа: ул. Соколовского, 2-22 чет, 5-15 нечет; ул. 25 Сентября, 26-32 чет, 38, 38к1, 39, 40-56 чет, 62, 62к1, 62к2; ул. Попова, 34-40/2 чет; ул. Рыленкова, 1-13а нечет, 2-8 чет; пр-т Строителей, 4-26 чет; ул. Румянцева, 14, 19, 21.

МАЙ

С 13 по 31 мая: ул. 25 Сентября, 1, 3, 5, 7; ул. Крупской, 39, 39а, 39б, 41/1, 45а; Хлебозаводской пер., 4-10а чет; Трамвайный проезд, 2, 2а; ул. Шевченко, 42-52 чет, 1/35, 3; ул. Тенишевой, 11, 17а, 20, 27-33 нечет; 2-й Рославльский пер., 3, 5; ул. Твардовского, 1, 1а-в, 5/11, 2-18 чет; ул. Ново-Рославльская, 4, 6; Запольный пер., 5; ул. Ковтюха, 6; ул. Володарского, 3; ул. Мира, 2

С 21 мая по 10 июля: ул. Николаева, 30-44 (чет); ул. Багратиона, 3-17 (нечет), 4, 25/1-25д; ул. Нормандии-Неман, 9-37 (нечет), 24б-30 (чет); ул. Бородинская, 1; ул. Тургенева, 34; ул. Академика Петрова, 14; ул. Нахимова, 13а-г, 15, 21, 29б-35 (нечет);

С 16 мая по 10 июля: ул. Гарабурды, 27, 29; ул. Кловская, 1, 7-13а (нечет), 17, 19, 19а, 23, 23а, 25, 52-60 (чет); ул. Николаева, 73, 74, 75, 77, 79; Краснинское шоссе, 33, 33а.

С 27 мая по 10 июля: пр-т Гагарина, 16-20а (чет); ул. Ново-Киевская, 2, 4; ул. Кирова, 1-31 (нечет), 41, 41а, 43, 43а; 2/57, 2а-36 (чет); ул. Пригородная, 1, 1а, 5-11а (нечет); ул. Октябрьской революции, 21, 23, 24-40 (чет); ул. Николаева, 7, 9, 9а, 13-31 (нечет), 49, 49а, 51, 59-71 (нечет); ул. 2-я Краснинская, 7, 7/2, 9, 9а, 28; ул. Неверовского, 11, 26; 1-й Краснинский пер., 19, 19а, 20; ул. Оршанская, 13, 16, 18; пер. Юннатов, 1, 3; ул. Воробьева, 13; Колхозный пер., 15, 17; ул. Черняховского, 1, 2, 4, 6, 20в, 20г, 24а-44 (чет); Тульский пер., 7, 8, 12; Энергетический проезд, 1.

С 30 мая по 16 июня: ул. Кирова, 46-50 (чет); пр-д Конева, 27б, 30в; ул. Крупской, 53-69/2 (нечет), 73, 73а, 28-34а (чет), 44-64 (чет); пр-т Гагарина, 23в, 25, 39, 48-72 (чет); ул. М. Октябрьской, 10г-22 (чет); ул. 25 Сентября, 18/2; Молодежный пер., 5; ул. Молодежная, 16; ул. 2-я Киевская, 20, Тихвинка, 34.