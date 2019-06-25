Мошенники массово атакуют смолян, сообщил на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с мошенничествами и кражами, совершенными дистанционным путем, УУР УМВД России по Смоленской области Александр Егоров. Преступники взламывают соцсети, представляются службой безопасности банка и просят скачать вредоносное ПО под видом приложения. Полицейские просят жителей региона, особенно от 40 и старше, быть на чеку и НЕ СООБЩАТЬ! неизвестным о наличии вкладов в банках, картах, диктовать личные данные, логины и пароли.

- Зачастую мошенники представляются работниками банка, говорят, что с карты держателя пытались списать средства и просят сообщить некие данные, после чего преступник получает доступ к счетам. Или же звонят и говорят, что карта заблокирована, - обращает внимание полицейский. - Не нужно идти на поводу у преступников. Ни один работник банка не будет писать сообщения, спрашивать названия карт, переключать на специалистов других банков. Если вам говорят, что карта заблокирована, пусть. Придите с паспортом в банк, проясните ситуацию. В таком случае вы не потеряете свои накопления и сможете снять в кредитной организации по документу.

За 5 месяцев 2019 года в Смоленской области зарегистрировано 684 преступления, совершенных дистанционным путем, это на 411 случаев больше по сравнению с прошлым годом. По статье мошенничество зарегистрировано 395 преступления, из которых расследовано 63. Раскрываемость преступлений составила 15,3 процента. К уголовной ответственности привлечено 19 человек.

Как правило, деньги смолян «уходят» в Самарскую и Новосибирскую область, Санкт-Петербург. Люди, которые этим промышляют, не имеют высшего образования, но весьма сообразительны. Не редко преступники работают из мест лишения свободы.

- За полугодие с использованием банковских карт совершено 289 преступлений, в прошлом году их было 60, расследовано 53 преступления. К ответственности удалось привлечь 43 человека. Эти преступления совершались из Татарстана, Тамбовской и Самарской областей, - рассказал Александр Егоров.

Полицейские отмечают, что афер с каждым днем становится все больше, преступники ловко входят в доверие, импровизируют.

- Держателя карты могут попросить установить приложение, чтобы обезопасить счет. Впоследствии оказывается, что это не приложение, а вредоносное ПО, - предупреждает полицейский. - Или перейти на определённый сайт-двойник - такие встречаются при бронировании мест в гостиницах или же билетов на самолет. Характерная черта «двойника» в том, что во время нахождения на нем компьютер начинает виснуть.