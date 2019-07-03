Их слава не меркнет в веках

Такие акции, которые проходят в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений», уже давно стали традиционными. Ежегодно в них принимают участие партийцы, поисковики, родственники солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, местные жители.

Звезды Победы

29 июня 1941 года – важная дата для страны. В этот день одним из важных событий стала Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), в которой предписывалось создание партизанских отрядов и диверсионных групп для борьбы с частями вражеской армии. Смоленская область внесла большой вклад в историю партизанского движения.

– Партизанские формирования были созданы в Сафоновском, Дорогобужском, Ельнинском, Демидовском районах. Более 120 отрядов из 60 тысяч человек, которые боролись в тылу врага, – рассказывает депутат областной Думы, лидер поискового движения на Смоленщине, руководитель проекта «Связь поколений» Нина Куликовских. – Наша задача, чтобы этот день, 29 июня, стал особым, чтобы по всей области ко Дню партизан и подпольщиков наши усилия были направлены на сохранение памяти о тех событиях. В рамках проекта «Связь поколений» мы уделяем особое внимание этой дате.

Партизаны подрывали боевую технику, уничтожали полицаев и фашистов. Их борьба оказала большую помощь в разгроме врага. Многие награждены орденами и медалями за мужество и отвагу. Но самой большой наградой для погибших и ныне живущих является память об их подвиге.

Настоящий герой

29 июня 2019 года – особенный день для жителей города воинской славы Ельни. В сквере Боевой славы прошло торжественное захоронение останков нашего земляка Ивана Разумова, который был поднят поисковиками в Калужской области в ноябре прошлого года. Иван Васильевич опознан по ордену Красной Звезды, который ему вручили в 1942 году.

– Нам очень повезло, что мы нашли этот орден. В течение трех дней нам удалось поднять останки 24 человек, – рассказывает об экспедиции в Калужской области член Координационного совета «Поискового движения России» Антон Торгашев. – В воронке было много немецких стреляных гильз, что навело нас на мысль, что это были партизаны, их не берут в плен - расстреливают на месте. Хаотичное расположение останков, орден подтвердили наши догадки.

Калужские поисковики связались с коллегами из поискового отряда «Славяне», созданного три года назад по инициативе председателя регионального парламента Игоря Ляхова. Депутат областной Думы, боец отряда Анна Андреенкова перевезла воина-партизана для захоронения в Ельню.

29 июня 2019 года он вернулся домой и обрел покой рядом со своей сестрой – Разумовой Евгенией Васильевной, также, как и он, воевавшей в партизанском полку имени Сергея Лазо.

– Он похоронен со всеми почестями, которых достоин как настоящий герой, как солдат, который отдал свою жизнь за мирное небо над нашими головами, - поделилась Анна Андреенкова. – Более 70 лет прошло с тех пор, как отгремели залпы орудий, но жива память. Благодаря проекту «Связь поколений» память о героических событиях и защитниках Отечества будет жить вечно.

По сей день ельнинцы сохраняют память о партизанской семье Разумовых. На гражданской панихиде, в колонне траурного шествия, на торжественном митинге – десятки благодарных потомков. Депутат Государственной Думы Артем Туров выразил особые слова признательности бойцам поисковых отрядов, которые занимаются святым трудом. К собравшимся также обратился депутат облдумы Виталий Вовченко.

Доброхотством едины

Ко Дню партизан и подпольщиков доброхоты приводят в порядок воинские захоронения.

– Многие партизаны захоронены на гражданских кладбищах, некоторые братские захоронения официально не зарегистрированы. Они нуждаются в нашем внимании. В рамках акции «Доброхоты» в прошлом году мы работали в Сафоновском районе. Сегодня – в Ельнинском. Мы собирались на захоронение в деревню Уварово, приехали, а там уже все привели в порядок, значит, мы в неоплатном долгу перед теми, кто недожил до победы, – рассказала Нина Куликовских.

Группа доброхотов в составе бойцов поисковых отрядов и юнармейцев успела привести в порядок братскую могилу шести партизан на окраине урочища Устиново. За несколько часов была убрана трава, покрашены металлические конструкции, обновлена памятная надпись. Продолжилась работа в деревне Мутище, на месте стоянки партизанского полка имени Сергея Лазо.

...Мемориалы, братские захоронения и безмолвные могилы как напоминание о тех страшных событиях, о том, какой ценой далась Победа.