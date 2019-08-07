В Рославле открыт памятник Павлу Федорову

В Рославле на территории Спасо-Преображенского монастыря был открыт памятник почетному гражданину города Рославля Павлу Петровичу Федорову. В торжественной церемонии приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Юрий Черняк.

На митинге говорилось, что Павел Петрович Федоров (1834–1896) был основателем и первым начальником Рославльских железнодорожных мастерских, которые начали функционировать в 1868 году. В течение четверти века (с 1870-го по 1895 год) Павел Петрович бессменно руководил производством, и именно при нем мастерские стали передовым железнодорожным предприятием, оснащенным новейшим для того времени оборудованием.

О масштабе личности Павла Федорова говорят факты. Уже в 1872 году на большой промышленной выставке в Санкт-Петербурге завод получил большую серебряную медаль.

– Все производственники понимают, насколько серьезной была промышленная подготовка, если среди многих предприятий в индустриальном центре России предприятие получило практически второе место, – отметил в выступлении депутат областной Думы, генеральный директор Рославльского вагоноремонтного завода Юрий Черняк. – В 1888 году при активном участии Павла Петровича на заводе впервые в промышленном производстве была применена электросварка.

На митинге говорилось, что круг интересов Павла Федорова был самым широким, а характер отличался добротой и отзывчивостью. Как сейчас принято говорить, он вел большую общественную работу, занимался благотворительностью. В 1889 году им были пожертвованы деньги на сооружение железного вызолоченного креста для главы Спасо-Преображенского собора. Кроме того, благодаря его усилиям в Рославле образовалось добровольное пожарное общество.

Известного и влиятельного горожанина после его смерти похоронили на монастырском кладбище. Заводчане в свободное от работы время сделали и установили на его могиле памятник. Однако в начале тридцатых годов прошлого столетия он, как и многие другие, был снесен.

Как рассказал Юрий Черняк, многие люди занимались восстановлением памятника Павлу Петровичу Федорову. Так, Сергей Иванов (ныне покойный), краевед и летописец Рославльского вагоноремонтного завода, собрал архивные данные, нашел фотографию первого начальника мастерских и изображение памятника, установленного на его могиле. Эти краеведческие изыскания послужили отправной точкой для создания проекта памятника.

Идею восстановления памятника на территории Спасо-Преображенского монастыря поддержал владыка Мелетий, который на торжестве в честь 150-летия завода сказал: «Будет правильно, если мы восстановим памятник». Сказано – сделано.

ФОТО: Смоленская областная Дума.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов на открытии памятника-часовни отметил, что очень важно учитывать сохранение традиций, заложенных предшественниками.

– Павел Петрович был талантливым, одаренным, влюбленным в свое дело человеком. То, что сегодня восстанавливается история и на территории монастыря поставлен памятник, который будет каждому, кто сюда придет, напоминать о наших великих предшественниках, меценатах, о тех, кто создавал экономику государства Российского, – очень много значит. Потому что сохранение истории – это сегодня для нашего государства, исходя из духовной и моральной точки зрения, один из важных факторов, и этому надо способствовать, – сказал Игорь Ляхов.