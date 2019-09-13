2019-09-13T14:25:36+03:00
Общество

Стала известна программа празднования Дня города – 2019

Основные мероприятия в этом году пройдут в субботу, 21 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стала известна программа празднования Дня города – 2019. ФОТО: из архива издания.Стала известна программа празднования Дня города – 2019. ФОТО: из архива издания.
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В Смоленске опубликована программа празднования Дня города. Основные мероприятия в столице региона состоятся в этом году в субботу, 21 сентября. По традиции на нескольких площадках пройдут концерты, представления, также отдыхающим предложат поучаствовать в викторинах и мастер-классах. Завершится праздник в этом году не салютом, а красочным файер-шоу.

В сам же праздник, 25 сентября, запланировано проведения двух акций – митинга в Сквере Памяти Героев, посвященного 76-й годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков, и поздравительного мероприятия под названием «Музыкально-поэтический трамвай»: в трамвае, курсирующем по маршруту № 4, выступят народные коллективы города. Сообщается, что участники проведут экскурс в биографию знаменитых и выдающихся людей Смоленщины и викторину «Они были первыми».

Полный план мероприятий здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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