2019-09-17T12:55:10+03:00
Происшествия

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух росгвардейцев

Один военнослужащий погиб, состояние второго стабильное
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области БТР на учениях сбил двух росгвардейцев. ФОТО: pixabay.com.В Смоленской области БТР на учениях сбил двух росгвардейцев. ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области БТР на учениях сбил двух росгвардейцев, сообщил «Комсомольской правде» – Смоленск» начальник пресс-службы Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации Илья Кренжель. Один военнослужащий погиб, состояние второго стабильное.

ЧП произошло днем 16 сентября на базе в Жерновке. Как двое росгвардейцев оказались на пути техники, не сообщается. Также в интересах следствиях в пресс-службе не сообщают возраст военнослужащих.

По данным источника издания, жизни второго военнослужащего ничего не угрожает.

- В настоящее время командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит тщательную проверку. Изучаются все обстоятельства случившегося, - сообщил собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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