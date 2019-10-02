Успеть в срок

С опережением

Во время очередной рабочей поездки по областному центру губернатор Алексей Островский посетил примыкающую к городу деревню Алтуховку Смоленского района. Здесь в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (входит в нацпроект «Демография») строится детский сад на 150 мест. Из средств федерального и областного бюджетов на эти цели выделено более 122 млн руб. В дошкольном учреждении откроются группы для ребят от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет. Посещать их смогут и дети из Смоленска.

По словам директора компании-застройщика «Агрожилстрой» Вадима Косых, объект уже готов на 75%. На первом этаже уложили полы, строители готовят к подключению систему отопления, идет отделка внутренних помещений, завершается монтаж кровли. Подрядчик занимается и обустройством подъездных путей. Ввести детсад в эксплуатацию планируется в середине ноября – на две недели раньше установленного срока.

Начальник департамента по образованию и науке Вита Хомутова заверила, что документацию, необходимую для начала работы учреждения, подготовят максимально быстро.

– Хорошо. Акцентирую ваше внимание, Вита Михайловна, на необходимости успеть все сделать так, чтобы до конца этого года детский сад уже открыл свои двери для ребят, – подчеркнул губернатор.

Когда заменят рельсы?

Жалобы на изношенные и искривленные трамвайные рельсы, поступающие от смолян через соцсети, стали поводом для посещения ул. Шевченко.

– Состояние трамвайных путей на этом участке (от ул. Попова до ул. Смольянинова), конечно, безобразное, – отметил Островский. – Андрей Александрович (Борисов, глава города Смоленска), я вам ранее давал поручение постепенно выходить на то, чтобы весь городской трамвайный парк со временем был заменен на современные низкопольные трамваи – такие, как в крупных городах нашей страны. Но для этого, конечно, необходима полная реконструкция всех путей.

По словам Андрея Борисова, в горадминистрации работают над этим планом полномасштабного ремонта:

– В нынешнем году ремонт этого участка не был запланирован. Но в результате проведения конкурсных процедур на других объектах у нас сложилась экономия денежных средств – они будут направлены на реконструкцию 900 метров этих трамвайных путей. Что касается всего участка, то будем планировать проведение работ на следующий год.

– Давайте тогда договоримся таким образом: в этом году здесь должна быть выполнена реконструкция тех 900 метров, которые являются наиболее проблемными и совершенно справедливо вызывают нарекания у смолян, а дальше необходимо вносить изменения в перечень дорог, которые ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы заменить здесь трамвайные пути по такой же современной технологии, как это было сделано на проспекте Гагарина, – поручил Алексей Островский.

Завершая поездку, губернатор отправился на бульвар 60-летия ВЛКСМ (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»). В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь нужно оборудовать уличное освещение, заменить брусчатку, также в сквере появятся скамейки и урны. Общая стоимость работ – около 9 млн руб.

– В соответствии с проектно-сметной документацией мы планируем установить 55 фонарей, 15 скамеек, а также урны и дог-боксы, – сообщил генеральный директор подрядной организации «Смолгорстрой» Ашот Арабачян.

Он отметил, что компания планирует уложиться в установленный контрактом срок – 11 октября. Однако, по словам и.о. начальника департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константина Ростовцева, есть двухнедельное отставание от графика. Гендиректор «Смолгорстроя» заверил, что увеличит число рабочих на объекте, чтобы успеть завершить работы к назначенной дате.

– Андрей Александрович (Борисов), надо на будущее в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривать контракты с серьезными штрафными санкциями – в таком случае подрядчик будет мотивирован на то, чтобы не попасть на них и завершить все работы вовремя, – резюмировал Островский.