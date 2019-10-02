Жизнь деревни

ДК под ключ

В Доме культуры деревни Носково в 2019 г. шли работы в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (входит в нацпроект «Культура»).

– В зрительном зале проведен капитальный ремонт полов. Кроме того, за счет сложившейся экономии мы отремонтировали козырек над входом в здание. Хотели бы еще заменить окна и двери, – рассказала директор Носковского сельского ДК Елена Шепарцова.

– Я знаю, на эти цели нужно почти два миллиона рублей, – ответил губернатор. – Давайте запланируем проведение этих работ на следующий год – с учетом социальной значимости вашего Дома культуры я необходимые денежные средства выделю. Какое еще содействие с моей стороны требуется?

– В следующем году мы планируем провести частичный ремонт кровли, так как она сделана из качественных материалов и в целом может прослужить еще много лет, – рассказал глава района Виктор Титов. – Новые окна действительно нужны. К сожалению, в силу того, что наш район дотационный, мы не в силах провести эти работы только за счет средств муниципалитета. Алексей Владимирович, я знаю, что по вашей инициативе профильный департамент прорабатывает вопрос ремонта сельских Домов культуры под ключ. Предварительно мы с Полиной Викторовной Хомайко (заместитель губернатора) обсуждали вопрос привлечения дополнительного финансирования для проведения ремонтных работ в данном учреждении, в частности, средств, выделенных в рамках национального проекта, или же из областного бюджета. Сметная документация по всем работам для сдачи ДК под ключ – ремонту кровли, замене окон, дверей, одежды сцены – готова на 90%.

– Прошу вас, Виктор Борисович, в ближайшее время направить в мой адрес служебную записку, чтобы я уже сейчас смог дать поручение зарезервировать эти деньги на 2020 год, – поручил губернатор.

Зайдя в зрительный зал, глава региона отметил, что в нем прохладно. Директор ДК рассказала, что во время мероприятий приходится топить печку с утра до вечера. Решить проблему может газификация здания, на которую, по предварительным подсчетам, нужно 2 млн руб. Островский просьбу поддержал и поручил комплексно проработать это вопрос со своим профильным заместителем Полиной Хомайко.

Обновленная дорога

Затем Алексей Островский осмотрел участок дороги «Доманово – Новомихайловское – Босияны», реконструированный в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (входит в региональную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»).

– Алексей Владимирович, во-первых, я хотел бы выразить слова огромной благодарности за ремонт этой дороги, – сказал Виктор Титов. – Теперь она не только отремонтирована, но и расширена, что дает возможность прохода крупногабаритной техники, которую используют, в частности, сельхозтоваропроизводители – раньше подобный транспорт создавал определенные помехи дорожному движению.

Кроме этого, в Монастырщине за счет средств областного дорожного фонда (20 млн руб.) отремонтировали дорогу на ул. Коммунарной. При выполнении работ, по словам главы района, учитывались пожелания местных жителей, в частности, при ремонте съездов во дворы. За счет сэкономленных 10 млн руб. планируется провести ремонт ул. Революционной.

Кстати

Ремонт дороги «Доманово – Новомихайловское – Босияны» обошелся в 222 млн руб.: 82 млн – средства федерального бюджета, 140 млн – областного дорожного фонда. Выполнена полная реконструкция дороги с заменой полотна и основания, обустроены остановки, съезды, проложены системы водосброса и водоотведения.