В Ярцеве открыли памятник герою войны 1812 года Матвею Платову

Бюст атамана Платова появился в Ярцеве в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается…». Атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии, возведенный за заслуги именным Высочайшим указом от 1812 года в графское Российской империи достоинство Матвей Иванович Платов посвятил всю свою жизнь защите Родины и её интересов. Он принимал участие во всех крупных военных конфликтах конца 18-го начала 19-го веков. После Смоленского сражения Платов командовал арьергардом объединённых русских армий. Умер через несколько лет после разгрома французской армии.

- Сегодня мы свидетели прекрасного события. Проект «Защитникам Отечества посвящается…», также как «Связь поколений» относится к федеральному проекту партии «Историческая память». Мы устанавливаем памятники там, где они действительно необходимы. Меняем обветшавшие памятники героям Великой Отечественной войны, устанавливаем бюсты полководцам войны 1812 года. Цель и задача нашего проекта – увековечить историю. Прошло 207 лет со времен Отечественной войны, но мы помним всё. Мы не имеем право забыть то время, и тех героев, - подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Игорь Ляхов.

Войска под руководством Платова взяли около 70 тысяч пленных, захватили 546 орудий и 30 знамён. Они отбили у врага святыни православной церкви. Имя атамана Матвея Платова известно во всем мире. Василий Жуковский и Александр Пушкин посвящали ему свои стихи. Его портреты украшают выставочные залы Эрмитажа, Русского Музея, Третьяковской галереи.

- Когда проект «Защитникам Отечества посвящается…» только начинался, я не думал о том, что он приобретет такой масштаб и такое значение для всей Смоленской области. Важно, что наша страна делает огромные шаги, чтобы знать о каждом моменте нашей истории. Атаман Платов очень многое сделал для России и на Смоленской земле. Я горжусь, что мы участвуем в таком нужном и благородном проекте, делаем доброе дело, - отметил инициатор проекта «Защитникам Отечества посвящается…», член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич.

Для учащихся Ярцевской средней школы №4 им. О.А. Лосика сегодняшнее мероприятие особенное. Ведь отчасти благодаря их стараниям бюст Платову открыли именно в Ярцеве.

- Мы совместно с учителями нашей школы принимали участие в конкурсе партии «Единая Россия» «Смоленщина и Отечественная война 1812 года». Презентовали свои творческие работы. Нам удалось занять первое место в номинации «Патриотическая инициатива» в основном благодаря тому, что мы давно ухаживаем за Сквером героев 1812 года, - рассказал ученик школы №4 им. О.А. Лосика Вадим Мелкумов.

Появившийся в Ярцеве бюст – 15-й памятник, установленный в регионе в рамках партийного проекта «Защитникам Отечества посвящается…». Помимо этого, в Смоленске, по просьбе ветеранов Афганистана, установлен монумент легендарному генералу ВДВ Василию Маргелову. А один памятник Воину-освободителю подарен городу Алуште.

Планируется, что в последующем памятники установят и в честь наших современников, павших за Родину во время вооруженных конфликтов.