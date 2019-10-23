ОАО «Консервсушпрод»: Качество, проверенное временем!

В Москве прошло крупнейшее сельскохозяйственное событие - 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019». Свою продукцию представили более 1500 предприятий из 50 субъектов страны и 17 зарубежных стран, но лидером по числу наград стала Брянщина. На счету региона – 82 медали, 46 из которых – высшей пробы. «Золотым» лидером стало старейшее предприятие ОАО «Консервсушпрод», получившее шесть золотых медалей.

Качество на пятерку!

Сотни локаций и тысячи гостей. «Золотая осень» ежегодно собирает десятки тысяч человек. Среди них – первые лица страны и региона, представители российского и иностранного агробизнеса. Гости выставки познакомились с широчайшим ассортиментом тех видов продукции, которые поистине считаются гордостью регионов страны. Неоценимый вклад из года в год приносит ОАО «Консервсушпрод». Компания из города Стородуба, которую потребители знают уже далеко за пределами Брянщины, постоянный участник выставок и конкурсов.

В этом году на локации «Консервсушпрода» гостей встречали уже полюбившейся покупателям продукцией: твердые натуральные и плавленые сыры, консервированные мясоовощные продукты, полюбившаяся многим ценителям качественной еды линейка торговой марки «Бизнес повар»…

Золото получили шесть товаров ОАО «Консервсушпрод». Это овощные консервы «Закуска Воронежская» и перец в томатном соусе «Гогошары», первое обеденное блюдо «Суп гороховый с копченостями», а также готовые вторые блюда «Курица с овощами» и «Гуляш с гречневой кашей». Из молочных – полутвердый сыр «Элитный». На сегодняшний день это одно из самых перспективных направлений деятельности стародубского предприятия, которое поставляет молочную продукцию не только на территорию Брянской области, но и по всей России.

– Мы используем только натуральные ингредиенты, – говорит химик технологической лаборатории ОАО «Консервсушпрод» Алина Зубенок. – Предприятие перерабатывает в основном брянское сырье – мясо, овощи, молоко. Что касается молочной продукции, то главный поставщик молока ООО «Русское молоко» – наше дочернее предприятие, которое и создавалось для того, чтобы быть гарантированным поставщиком качественного сырья для производства молочной продукции.

Далее продукция проходит тщательный контроль на всех этапах.

Блюда, которые всегда под рукой

Наивысшей похвалы от потребителей удостоились продукты из линейки «Обеду час». Борщ со свежей капустой и мясом, гороховый суп с копченостями, рассольник… Готовые супы станут настоящей находкой в обеденный перерыв или на пикнике – достаточно разогреть банку. Также полноценный завтрак, обед и ужин предлагает серия, представленная торговой маркой быстрого питания «Бизнес повар».

Продолжает пользоваться популярностью серия кетчупов и майонезов «Консервсушпрода», представленная под брендом «Шеф меню». Их состав натуральный: в ход идут только спелые помидоры и специи.

Широкая линейка молочной продукции от известного российского бренда «Азбука вкуса»: кефир, молоко, сметана, питьевые йогурты идеально подходит для питания даже самых маленьких потребителей. А 18 видов сырных деликатесов – полутвердые и плавленые сорта – придутся по вкусу даже самому изысканному гурману. В торговых точках сырная продукция брянского предприятия представлена торговой маркой «Сырный привет на завтрак и обед».

Ну а украшением стола стала консервация «Гурманыч» от ОАО «Консервсушпрод». Чего тут только не было! И маринованные томаты, и соленые огурчики с зеленью, и консервированный горошек с кукурузой, и фирменная тушеная свинина и говядина… Голодным уйти невозможно!

Так выглядел завод в военные годы. ФОТО: предоставлено рекламодателем.

90 лет на службе у потребителей

Во многом безупречный вкус и качество продукции ОАО «Консервсушпрод» связан с почти вековым стажем работы компании.

Предприятие начало работу в 1929 году. Базировалось на территории овощесушильного завода, где перерабатывали картофель в крахмал. В начале войны предприятие разрушили, и только спустя два года его удалось частично восстановить.

В конце 50-х началась новая эпоха стародубского завода. Он приобрел статус крупнейшего производителя сушеных овощей в СССР. Продукцию поставляли Министерству внутренних дел и Министерству обороны СССР.

И в наши дни ОАО «Консервсушпрод» не сдает лидирующих позиций. И его продукция теперь охватывает не только силовые ведомства, но и пересылается в специальных упаковках в страны Арктики и Дальнего Востока.

А теперь это крупнейшее предприятие, сочетающее в себе полноценный овощной и мясной консервный заводы. ФОТО: предоставлено рекламодателем.

Цехи предприятия оснащены эффективными производственными линиями, благодаря которым возможно выпустить максимально широкий ассортимент продукции. Но, безусловно, главный выбор делают сами люди: кто-то только знакомится с продукцией ОАО «Консервсушпрод», а кто-то уже много лет назад отдал ей предпочтение. Ведь именно народная любовь – залог успеха предприятия!

Виктория НИКОЛЬСКАЯ.

Реклама

0+

Справка «КП»

Выставка «Золотая осень» – самый крупный отечественный аграрный форум, который проводится в целях демонстрации предприятиями своей продукции, а также для расширения торговых и кооперационных связей между субъектами страны и зарубежными странами, повышения инвестиционной привлекательности российского АПК.

Более 1500 предприятий из 50 субъектов страны и 17 зарубежных стран приняли участие в работе выставки «Золотая осень».