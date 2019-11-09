2019-11-09T11:36:52+03:00
Происшествия

Глава района Смоленской области погиб при тушении пожара в доме соседей

Олег Петрович Макаров почувствовал себя плохо, спасая имущество погорельцев
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Фото: Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области.Фото: Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области.
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Глава Холм-Жирковского района Олег Петрович Макаров погиб, помогая потушить загоревшийся дом соседей. Страшное ЧП произошло 8 ноября в десятом часу вечера, сообщают пресс-служба регионального МЧС.

На улице Школьный поезд вспыхнул частный двухквартирный дом. Увидев огонь, проживавший напротив глава района бросился помогать соседям, тушил пламя, помогал выносить имущество, и в какой-то момент почувствовал себя плохо.

Местные жители отвезли Олега Петровича в больницу, но было уже поздно: в приемном отделении Холм-Жирковской ЦРБ врачи констатировали смерть.

Люди, проживавшие в доме, не пострадали. Само строение и все имущество, находившееся в нем, сгорело. Специалисты устанавливают причину пожара.

Глава региона Алексей Островский, узнав о случившемся, выразил соболезнования родным и близким Олега Макарова.

- Замечательный был человек, очень достойный! И отличный Глава. Очень большая потеря и для семьи и для общества. Искренне скорблю по его утрате. Завтра обязательно приму участие в прощании с ним. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович..., - написал Алексей Островский.

ДОСЬЕ «КП»

Олег Петрович Макаров родился в 1959 году в городе Сафоново Смоленской области. Имеет четверых детей.

Окончил в 1985 году Тимирязевскую сельскохозакадемию, работал главным зоотехником управления сельского хозяйства Холм-Жирковского района, а затем начальником производственного отдела РАПО.

С 1991 по 1993 годы возглавлял департамент сельского хозяйства Холм-Жирковского района. Трудился Олег Марков и на таких должностях как первый заместитель главы администрации Холм-Жирковского района, заместитель главы администрации Сафоновского района, начальник отдела сельского хозяйства. На должность главы Холм-Жирковского района избран в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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