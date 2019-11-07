2019-11-07T19:22:46+03:00
Общество

Экспертиза подтвердила: в Смоленске нашли останки генерала Гюдена

Соратник Наполеона станет первым французским генералом, прах которого нашли в России и вернули во Францию в истории современности
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Портрет генерала Гюдена де ля Саблоньера. Художник Жорж РужеПортрет генерала Гюдена де ля Саблоньера. Художник Жорж Руже
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Останки, обнаруженные во время археологических раскопок на Королевском бастионе в Смоленске, действительно принадлежат французскому генералу, соратнику Наполеона Шарлю-Этьену Гюдену. Это подтвердила ДНК-экспертиза, сообщил изданию France Bleu президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив, руководитель археологической экспедиции Пьер Малиновский.

Во Франции ДНК доставленных образцов из бедра и зубов Гюдена сравнили с эксгумированными останками брата генерала. Родство подтвердилось. Свои исследования проводились и в России. Специально прилететь в нашу страну и пройти ДНК-экспертизу согласился прямой потомок Гюдена Альберик д’Орлеан.

Впрочем, археологи в результате экспертиз были практически уверены: в обнаруженной могиле генерала останки были с повреждениями скелета, характерными для травм, полученных Гюденом в бою: отсутствовала одна нога полностью и стопа на второй ноге.

Напомним, в сражении при Валутиной горе в генерала Гюдена попало пушечное ядро. Раненного друга Наполеона эвакуировали в Смоленск, но через два дня он скончался, и его похоронили возле крепостной стены, но где именно — долгое время не было известно. Раскопкам в Смоленске предшествовала огромная работа по изучению архивов. Ученые ориентировались на воспоминания одного из свидетелей похорон, и нашли могилу друга Наполеона в самом центре Смоленска на Королевском бастионе в парке «Лопатинский сад».

Альберик д'Орлеан просит перезахоронить прах генерала в парижском Доме инвалидов.

СПРАВКА

Экспедиция в Смоленск по поиску могилы генерала Гюдена — крупнейший археологический проект России и Франции по изучению Отечественной войны 1812 года. Организаторами экспедиции выступили «Фонд развития русско-французских исторических инициатив», а также Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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