2019-11-18T09:31:48+03:00
Общество

В Смоленской области заложили сад к юбилею Исаковского

На малой родине поэта высадили яблони и груши
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: smolensk.er.ru.Фото: smolensk.er.ru.
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В селе Всходы Угранского района на родине поэта Михаила Исаковского заложили мемориальный фруктовый сад. Инициаторами и организаторами посадки яблонь и груш выступили смоленские поэты и писатели, депутаты областной Думы от фракции «Единая Россия», а также региональное отделение партии.

На закладку сада на территории местной средней школы собрались литераторы, представители органов власти и духовенства, ученики и преподаватели школы.

Как рассказал депутат Смоленской областной Думы Игорь Гулицкий, акция подготовлена и проведена в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений». И это уже не первое мероприятие, посвященное памяти поэта. Ранее, по инициативе председателя регионального парламента Игоря Ляхова региональное отделение «Единой России» взяло шефство над музеем Михаила Исаковского в селе Всходы, а партийцы и волонтеры облагородили крутой берег реки «Угра», который вдохновил поэта на сочинение его самой известной песни «Катюша».

- Мы поняли, что существует ряд вопросов, которые способны решить своими силами, - заявил ранее председатель облдумы, Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов. - Важно оказывать достойную поддержку памятникам культурного наследия. Мы решили взять музей «Катюша» под свое кураторство, и поручить нашему коллеге Игорю Гулицкому, как преемнику дел депутата Виктора Васильевича Вуймина, к сожалению, недавно ушедшего из жизни, осуществлять контроль за работой, которая будет проведена здесь.

На протяжении всего года Всходы были в центре внимания, чтобы в год 120-летия Михаила Исаковского его имя звучало повсюду и велась деятельность по увековечиванию памяти поэта.

- В этом году мы произвели некоторые работы в музее Михаила Исаковского, в рамках партийного проекта «Доброхоты» очистили «Катюшин берег», для жителей села организовали творческий вечер, на котором были исполнены песни на стихи поэта. Активисты партии «Единая Россия» будут и дальше чтить на этой земле память Михаила Васильевича. А я, в свою очередь, продолжу дело Виктора Васильевича Вуймина, который пообещал заложить этот сад. Весной мы еще шестьдесят саженцев посадим, чтобы было красиво, дети кушали плоды, а гости, которых, я думаю, будет много, радовались, приезжая на литературно-песенный фестиваль и в музей поэта.

Сад уже получил имя, связанное с творчеством Исаковского. Его назвали «Катюша», как и одноименный фестиваль. Предполагается, что количество деревьев будет соответствовать количеству лет со Дня рождения поэта.

- Смоленская земля велика не только своим патриотизмом и героизмом людей, но это и большая литературная земля. И один из тех людей, кто определил большую литературу смоленскую в XX веке, был, конечно же, Михаил Васильевич Исаковский, - поделился на закладке сада журналист, поэт и общественный деятель Владимир Королев. - Акцию, которую год назад придумали писатели, очень хорошо поддержала областная Дума и, прежде всего, Игорь Васильевич Ляхов, который фактически вдохновил на это дело. Участники акции общими усилиями посадили 60 саженцев сортовых яблонь и груш. Все отметили особую значимость события, поделились, что у них появилось ощущение большого общего и необходимого дела.

- Мы готовились, с волнением ждали этого дня, даже малыши хотели участвовать, но всех с уроков не снимешь, только старшеклассники были с нами, - рассказала учитель русского языка и литературы, замдиректора по учебно-воспитательной работе Надежда Горнаткина. - Дети увлечены творчеством поэта, участвуют во всех ежегодных конкурсах, посвященных жизни и творчеству Михаила Исаковского, многие из них победители и лауреаты. Мы очень горды, благодарны всем, кто организовал такую замечательную акцию. Обещаем, что будем ухаживать за деревьями, поливать их и ждать, когда зацветут наши яблони и груши. В школе уверены, что со временем сад станет местом проведения занятий, отдыха и экскурсий, как знаменитый берег «Катюша».

После закладки сада в школе прошел творческий вечер, на котором говорилось о силе русского слова, о том, что вся поэзия Исаковского, его истоки идут от смоленской земли. Поэты поделились воспоминаниями об Михаиле Исаковском, исполнили свои стихи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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