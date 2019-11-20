Город становится комфортнее

Когда заработает освещение на новой дороге к Новосельцам? Скоро ли откроется новый детсад на Королёвке? Успевают ли в срок закончить ремонт сквера у самолёта на улице Багратиона?

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Во время очередной рабочей поездки по Смоленску губернатор Алексей Островский оценил качество работ на нескольких строящихся и уже завершённых объектах. И первой точкой на маршруте стал микрорайон Новосельцы. Его жители ранее обратились к главе региона с просьбой помочь в обустройстве дороги, ведущей к домам от улицы 2-й Верхний Волок. Губернатор дал необходимые поручения профильному департаменту, однако работы не были выполнены в срок,так как отсутствовал проект планировки территории. В сентябре нынешнего года Островский побывал в Новосельцах и потребовал от своих подчинённых оперативно завершить строительство дороги.

Сейчас 200-метровый проезд, на который потрачено более 12,5 млн руб., уже достроен. Здесь установили фонари, обустроили тротуар и водоотводы. Только вот жители микрорайона обращаются к главе региона, обращая внимание на недоработки.

- Первое, на что обращают внимание, - это отсутствие дорожной разметки, - отметил Алексей Островский, обращаясь к главе города. - Сейчас разметка нанесена, я это вижу, другой вопрос, что, может быть, это так называемая «потёмкинская деревня» - возможно, разметку сделали к моему приезду в самый последний момент. Второе замечание - то, что тротуар только с одной стороны. Но я знаю, что это обоснованно, поскольку площадь выделенного земельного участка не позволяет обустроить тротуар с двух сторон от дороги. Правильно, что, выполняя моё поручение, в принципе, сделали тротуар там, где это возможно. Обращаю ваше внимание, что впредь при проведении ремонта или строительстве новой дороги необходимо обустраивать тротуары, чтобы пешеходы чувствовали себя комфортно. Третье замечание касается отсутствия уличного освещения в вечернее и ночное время. Я вижу, что фонари установлены, но опять же вопрос: работают ли они вечером и ночью? Прошу взять решение этого вопроса на личный контроль.

Глава города Андрей Борисов пояснил, что не проложенная сразу при строительстве домов дорога - «наследие» предыдущих городских властей:

- Раньше, когда возводился новый микрорайон, никто не задумывался о создании подъездных дорог, строительстве социальных объектов - школ, детских садов, которые там должны быть. Поэтому, действительно, при проектировании этой дороги возникли определённые технические трудности, которые и не позволили нам сделать её шире, а также обустроить тротуар с двух сторон.

Заместитель главы города Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко добавила, что при обустройстве освещения столкнулись с трудностями, однако в ближайшее время вопрос будет решён - подрядчик подал заявку на подключение к электросетям.

- Плохо, что дорога уже введена в эксплуатацию, а освещение отсутствует, - подчеркнул Алексей Островский. - Так быть не должно. Нужно всё делать в установленные сроки, организовывая работу таким образом, чтобы к моменту фактического выполнения дорожных работ параллельно работало и освещение. И я требую, чтобы в будущем при строительстве и реконструкции дорог подобных вопросов у нас не возникало. Уверен, что и глава города со мной солидарен.

Новогодний подарок

Новый детский сад обещают открыть до новогодних праздников.

Также губернатор посетил стройплощадку детского сада на улице Авиаторов в микрорайоне Королёвка.

Согласно контракту завершить работы нужно в начале декабря. В августе глава региона уже встречался с подрядчиком, и тот заверил, что до Нового года детсад примет первых воспитанников.

- Алексей Владимирович, как и обещал, строительство будет закончено в срок, - сказал директор ООО «Гарант-Жильё» Кирилл Ошеров. - На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет примерно 98%, сейчас заканчивается внутренняя отделка помещений. Все инженерные коммуникации уже проведены. Никаких проблем, связанных с тем, чтобы ввести это здание в эксплуатацию ко 2 декабря, я не вижу.

Алексей Островский осмотрел внутренние помещения детского сада, оценив качество отделочных работ и оформление.

- Молодцы, что при внутренней отделке помещений используете изображения сказочных персонажей и героев мультфильмов - это будет создавать хорошее настроение у малышей и их родителей, - отметил он.

Но вот внешний вид панельных многоэтажек, которые ранее построила на Королёвке эта же компания, вызывает критику.

- Кирилл Андреевич (Ошеров), спасибо за детский садик и за то, что соблюдаете сроки выполнения работ и выполняете взятые лично передо мной обязательства, - сказал Алексей Островский. - За то, что строите качественно и с душой для детей, могу сказать только самые добрые слова. Тогда как за внешний вид домов вокруг, кроме критики, вы ничего от меня не услышите. В ближайшее время глава города назначит нового главного архитектора, и ни один подобный этому проект в Смоленске больше согласовываться не будет. Это всё напоминает как минимум 80-е годы прошлого века: невентилируемые фасады, отсутствие комфортного доступа в подъезды для маломобильных групп населения. Поэтому прошу вас на будущее при разработке проектно-сметной документации учитывать современные тенденции и требования к строительству жилых домов.

Сквер у самолёта

Финальной точкой рабочей поездки стал сквер на улице Багратиона, где расположен памятник «Самолёт ТУ-16». Там идёт ремонт и благоустройство в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». По плану нужно установить фонари, замостить пешеходную зону брусчаткой, поставить урны и малые архитектурные формы, покрасить памятник-самолёт. Общая стоимость работ превышает 12 млн руб.

О ходе работ рассказал директор компании «Агрожилстрой» Вадим Косых:

- Мы задействуем максимальное количество техники, привлекаем как можно больше рабочих. Погода, конечно, немного подводит, но тем не менее планируем завершить работы в течение недели.

- В данном случае, Вадим Вячеславович, самое главное - максимально учесть пожелания горожан, которые были высказаны в ходе проведения публичного обсуждения проекта, - подчеркнул губернатор.

Косых заверил, что они учтены, в частности, проведено дополнительное озеленение:

- Мы не спиливаем растущие здесь деревья, наоборот, наш проект предусматривает их сохранение - каждое дерево обносим бордюром.

- Очень разумно, нам зелёную зону необходимо максимально сохранить, чтобы ни одно дерево, за исключением аварийных, не было уничтожено, - резюмировал губернатор.

Справка «КП»

Детский сад на улице Авиаторов, рассчитанный на 150 воспитанников, строится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ. На эти цели из средств федерального и областного бюджетов выделено свыше 122 млн руб. Напомним также, что в рамках этого регионального проекта осуществляется строительство ещё одного детского сада на 150 мест - в деревне Алтуховке Смоленского района. Возведение данных учреждений дошкольного образования находится на личном контроле губернатора.

Инна МАКАРОВА