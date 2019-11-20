«Ожидания не должны быть обмануты»

Ремонт дворов и парков хорошо в этом году выполнили в Сафонове и Ярцеве. Однако в некоторых муниципалитетах, в частности в Дорогобуже, есть проблемы.

«Становище Бужа»

Работу над проектом «Формирование комфортной городской среды» в Смоленской области обсудили на совещании в администрации региона, которое прошло под руководством губернатора Алексея Островского. В диалоге приняли участие руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в Смоленской области Наталия Семенцова, сопредседатель штаба Смоленского регионального отделения организации Сергей Якимов, а также главы муниципалитетов и представители других заинтересованных структур.

- Ранее мы договаривались с руководством регионального отделения общественного движения «Общероссийский народный фронт» собираться как можно чаще для того, чтобы обсуждать проблемы, которые возникают при реализации национальных проектов. В частности, речь идёт о региональном проекте по формированию комфортной городской среды. В этой части мы несём совместную ответственность за то, чтобы ожидания людей не были обмануты. По этой договорённости будем встречаться теперь чаще, - отметил, открывая совещание, Алексей Островский.

Наталия Семенцова рассказала о том, как общественники контролируют реализацию проекта в регионе, отметив наиболее успешные практики в городах Сафонове и Ярцеве. Вместе с тем существует ряд муниципальных образований, где работа по благоустройству территорий продолжает вызывать критику. В частности, это касается парка отдыха и развлечений «Становище Бужа» в Дорогобуже. Год назад этот райцентр стал победителем федерального конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Но также блестяще справиться с реализацией запланированного там не сумели.

- К нам поступают справедливые жалобы дорогобужан, - сказала Семенцова. - Мы уже несколько раз посещали город, последний раз - в ноябре. К сожалению, на сегодняшний день объект не готов к сдаче. Хотя руководство муниципалитета обещало завершить благоустройство к 1 ноября. Кроме этого, я бы хотела обратить отдельное внимание всех глав муниципальных образований на то, что важно учитывать мнение горожан при благоустройстве общественных пространств, в том числе требующих вырубки зелёных насаждений.

«Не позволю подвести смолян»

- Коллеги, у меня у всех с вами хорошие человеческие и профессиональные отношения, но я, как бы это пафосно ни звучало, не дам подвести ни смолян, ни нашего президента, ни меня перед смолянами и главой государства, - подчеркнул глава региона. - Поэтому если эта программа будет реализовываться так, как она реализуется в Дорогобуже со строительством этого парка, я найду форму, как попрощаться с тем или иным главой района. И вы знаете, что к настоящему времени все главы, с кем я хотел попрощаться, уже на своих местах не работают. Я вас не запугиваю, а призываю по-другому относиться к этой работе. По Дорогобужу - сейчас мы послушаем доклад главы, но сразу вам, Олег Владимирович Гарбар (глава Дорогобужского района), скажу, что работа с населением на первом этапе реализации проекта была полностью провалена, что бы вы мне ни доказывали. Я не ищу без вины виноватых и не хочу никого сделать крайними - у меня такой задачи нет. Но прощать грубейшие ошибки я не буду! Вы подводите смолян, главу государства, а также лично меня перед президентом.

Олег Гарбар заявил, что завершить работы по контракту подрядчики должны к 31 декабря. Но парк планируется открыть уже 20 декабря. Глава района выразил надежду на то, что губернатор сможет в этот день приехать в Дорогобуж.

- Что касается спила деревьев, то он предусмотрен проектно-сметной документацией, которую мы показывали представителям ОНФ на начальном этапе, - прокомментировал Гарбар. - Помимо этого, была проведена соответствующая экологическая экспертиза, результаты которой мы также предоставили активистам. Вырублено не более 4% от имеющихся на территории парка зелёных насаждений, что составляет около 500 деревьев. К слову, в этом году на территории города высажено 720 кустарников и деревьев.

Глава региона ответил, что не поедет на торжественное открытие, но уже в ближайшее время прибудет в райцентр, чтобы вместе с общественниками, горожанами и главой района оценить качество сделанного.

- У меня есть большие опасения в отношении этого парка - действительно, сроки затянуты, - заявил профильный заместитель губернатора Геннадий Наумов. - Хуже всего то, что не вовремя сданный в эксплуатацию объект послужит причиной дальнейшего сокращения финансирования определённых направлений благоустройства территорий.

Критически оценила Наталия Семенцова и «комфортную среду» в посёлке Верхнеднепровском:

- Есть вопросы к качеству асфальтового покрытия дворовых территорий, формированию доступной среды, а также к отсутствию комплексного подхода при благоустройстве - управляющие компании, к сожалению, не участвуют в полной мере в этой работе, но, возможно, что с ними просто не налажено взаимодействие со стороны администрации муниципалитета. Третий год подряд говорим об этом. Мы хотим, чтобы в течение последующих нескольких лет нам не приходилось больше возвращаться с проверкой на эту территорию.

- Понуждайте, Олег Владимирович (Гарбар), подрядчика делать съезды с тротуаров, - призвал губернатор. - Вместе с тем подрядчик, который так некачественно положил асфальт, должен в рамках гарантийных обязательств за это ответить и переделать работу. Когда я поеду в Дорогобужский район, лично проверю, как выглядит асфальт и сделан ли съезд для маломобильных групп населения.

Взаимодействие налажено

Также на совещании обсудили благоустройство общественных зон в областном центре: сквера у памятника «Самолет ТУ-16» (ул. Багратиона, Ленинский район), бульвара 60-летия ВЛКСМ (ул. Попова, Промышленный район) и сквера у церкви Петра и Павла (ул. Кашена, Заднепровский район).

- В рамках рабочей поездки я совместно с главой города Андреем Борисовым сквер у памятника «Самолет ТУ-16» посещал. Есть уверенность, что там всё будет выполнено качественно и в срок - по этому вопросу можете не беспокоиться, Наталия Анатольевна, - заверил глава региона.

Рассказали о работе и главы других районов. Например, в Гагарине удалось вовремя исправить недочёты, на которые указали активисты Народного фронта.

- Те замечания, которые были выявлены, устранены в полном объёме, -рассказал глава Гагаринского района Роман Журавлёв.

Более того, муниципалитет подготовил документы, в которых отчитался о проделанной работе по устранению недостатков.

- Единственный муниципалитет, который представил официальные ответы. Мы действительно увидели, что они сделали после того, как были выявлены замечания, - прокомментировала Семенцова.

Губернатор похвалил руководство района за то, что все упущения были исправлены, подчеркнув, что это хороший пример взаимного уважения при выполнении работ.

Инна МАКАРОВА

Справка «КП»

Напомним, начиная с этого года региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевая цель проекта - повышение качества городской среды и увеличение доли граждан, участвующих в решении вопросов благоустройства территорий. В нашем регионе общий объём финансирования на 2019 г. составляет около 333 млн руб. Участниками программы являются 30 муниципальных образований, общая численность населения которых превышает 3 тыс. человек.