2019-11-21T13:14:50+03:00
Общество

Смоляне берут штурмом психдиспансер из-за скорого подорожания справки

С 22 ноября за документ придет заплатить в разы больше
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске замечен ажиотаж на справки для водителей. Фото: ВКонтакте.В Смоленске замечен ажиотаж на справки для водителей. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске замечен ажиотаж на справки для водителей. В соцсетях появились снимки, на которых видна огромная очередь из людей, желающих пройти психиатра утром 21 ноября.

- Народ с ума сходит, на работе отгул взяли, - пишут в соцсетях.

Ажиотаж с получением справок связан с предстоящими изменениями в правила получения документов, которые вступят в силу уже завтра, 22 ноября.

- Нарколог дорожает. И сильно. В разы!!! В разных регионах по-разному. С завтрашнего дня. Вчера-сегодня в наркодиспансерах адский ад творится. Все хотят успеть пройти. Помимо подорожания там еще и анализы сдавать теперь (кровь, моча). И результаты анализов от 4-х часов готовятся. То есть, к нарку 2 раза ездить придется. Такие дела... – сетуют смоляне.

Сколько будет стоить справка для смоленских водителей пока неизвестно. А в Красноярске, например, чек «взлетает» с 1250 рублей до 8 000.

К слову, подобный ажиотаж замечен в ряде городов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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