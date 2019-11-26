В Смоленской области отмечен рост промышленного производства. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель Смолстата Елена Зубкова.

Отметим, промышленное производство, являясь одним из доминирующих секторов экономики, во многом определяет социально-экономическую ситуацию в регионе. На его долю приходится до трети валового регионального продукта субъекта Федерации.

По словам руководителя Смоленскстата, в последние годы прослеживается стойкая тенденция роста промышленного производства в Смоленской области. За четыре года оно увеличилось на 7%, при этом лучшую динамику показали обрабатывающие производства – рост составил 15% (в структуре промышленного производства на их долю приходится две трети).

Что касается индекса промышленного производства (один из основных макроэкономических индикаторов развития производящего сектора экономики), то в 2018 году по сравнению с 2017 годом он составил 101,4%.

К слову, за октябрь нынешнего года промышленное производство выросло на 3,3% по сравнению с октябрем прошлого года и на 6,8% по сравнению с сентябрем 2019 года. В целом, динамика роста за январь-октябрь составила 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Рассматривая более подробно ситуацию, сложившуюся в 2019 году в обрабатывающих производствах, можно отметить, что за 10 месяцев положительная динамика наблюдалась в 15 из 22 видов экономической деятельности.

Лидерами по наращиванию темпов производства стали:

- «производство мебели», прирост составил 75%;

- «производство текстильных изделий» увеличилось на 63,5%;

- «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» - на 43,2%.

От 20% до 35% прироста обеспечено в производстве пищевых продуктов; кожи и изделий из кожи; бумаги и бумажных изделий; резиновых и пластмассовых изделий; готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования и пр.

Немаловажно, что в сравнении с результатами развития промышленного производства в субъектах ЦФО наш регион занимает довольно высокие позиции. Так, по уровню показателя «Индекс промышленного производства», сложившемуся в январе-октябре 2019 года по сравнению с январем-октябрем 2018 года среди регионов ЦФО Смоленская область занимает 5 место; по показателю «Индекс производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 4 место; по показателю «Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - 6 место.

В завершение пресс-конференции Елена Зубкова напомнила, что с 1 по 31 октября 2020 года пройдет первая Всероссийская цифровая перепись населения. Все жители нашей области смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы в сети Интернет на портале «Госуслуги», а переписчики будут использовать электронные планшеты с аналогичными переписными бланками.

Интернет-технологии делают перепись населения более комфортной для респондентов: можно ответить на вопросы переписи самостоятельно в любое удобное время. Новый подход позволяет получать данные высокого качества, а на их обработку уходит меньше времени.