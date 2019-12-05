2019-12-05T10:51:30+03:00
Общество

Смоляне пожаловались депутатам на нарушение прав

Совместный прием граждан в Смоленске провели заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов и депутат Госдумы Артем Туров.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: smolensk.er.ru.Фото: smolensk.er.ru.
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Восстановление пенсионного права, оплата коммунальных услуг, льготы для многодетных семей – основные вопросы, с которыми пришли смоляне. Прием граждан длился более трех часов.

Тамара Корпеченкова и Евдокия Карпухина – пенсионерки, проживающие в деревне Тепличный комбинат Смоленского района. Женщины проработали на селе более тридцати лет. Согласно новому закону, этот стаж дает право попасть в категорию для повышения пенсии на 40 %.

- Положенную выплату мы не получаем. В пенсионном фонде объясняют это тем, что Тепличный комбинат относится к городу. В реестре населенных пунктов ОКАТО данной деревни нет. Получается, что ее просто не существует, - объясняют пенсионерки.

Ранее, по поручению Сергея Неверова, по этой проблеме уже направлялся запрос в пенсионный фонд.

- В середине декабря должен быть принят областной закон, который будет включать в том числе Тепличный комбинат в реестр. Также мы подготовим исковое заявление о том, чтобы ваши права были восстановлены с момента принятия закона, - подчеркнул Сергей Неверов. К парламентариям обратились с просьбой помочь разобраться в оплате коммунальных услуг. Галине Федоровой ежемесячно начисляется большая плата за вывоз мусора, отопление и воду.

- В этой квартире никто не проживает. Суммы за коммунальные услуги приходят большие, а пенсия у меня маленькая. Сложившаяся ситуация наносит сильный удар по бюджету. К тому же в квартире не установлены счетчики, что в разы повышает затраты, - рассказала Галина Ивановна. Парламентарии взяли проблему под личный контроль, а также приняли решение купить и установить счетчики в квартире пенсионерки. Смолянку также волновали комиссионные затраты при оплате коммунальных платежей.

- Человек приходит в банк, оплачивает услуги, ему выставляется дополнительная комиссия. Кто-то потерю этой суммы даже не замечает. Однако для многих – это серьезные затраты. Важно освободить людей от комиссии, которую они в обязательном порядке должны заплатить. В этой части мы будем готовить и рассматривать соответствующие законодательные инициативы, - отметил Сергей Неверов. Дина Фролова – мать троих детей. Недавно многодетная семья получила землю для строительства дома. По словам женщины, им сразу же пришлось столкнуться с проблемами. На месте строительства и в округе отсутствуют коммуникации и дороги.

- Депутаты фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе проведут встречу со всеми многодетными семьями, которые оказались в такой же ситуации. Строительство не должно откладываться и замораживаться на длительный срок. Необходимо взять на контроль пожелания людей – обеспечить подвод электроэнергии и заасфальтировать дорогу, - подчеркнул Сергей Неверов.

Смоляне говорили о национальных проектах, касались проблем благоустройства придомовых территорий, высказывали мнения по улучшению жизни в регионе.

- Варианты оказания помощи разные. Некоторые проблемы мы решили на месте, а где-то необходима юридическая консультация. Важно к каждой проблеме подключать депутатов городского и областного округов. Смоляне должны чувствовать внимание и заботу со стороны партийцев, - подытожил заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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