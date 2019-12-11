В Смоленске состоялись Рождественские чтения

10 декабря 2019 года в областном центре прошли V региональные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники». Организаторами мероприятия выступили Смоленская областная Дума и Смоленская епархия Русской Православной Церкви.

Рождественские образовательные чтения проходят уже на протяжении почти трех десятилетий. За эти годы они стали уникальным форумом, на котором общество и Церковь обсуждают проблемы духовно-нравственного воспитания и образования подрастающего поколения. Стоит отметить, что после проведения регионального этапа Чтений будет сформирована делегация Смоленской области, которая примет участие в XXVIII Международных Рождественских образовательных чтениях – они пройдут с 26 по 29 января 2020 года в Москве.

В торжественной встрече приняли участие спикер регионального парламента Игорь Ляхов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, а также делегация из Республики Беларусь, руководители и представители исполнительной и законодательной власти Смоленской, Калужской и Тверской областей, Общественной палаты Смоленской области, органов местного самоуправления, общественных организаций, православное духовенство, педагогическая общественность, участники молодежных объединений.

В этом году тема Чтений, посвященная Великой Победе, выбрана неслучайно. В мае следующего года наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с Указом Президента России 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы. Этот важный юбилей требует глубокого осмысления значения Великой Победы для истории России и мира, нравственного и культурного развития человечества.

Открывая пленарное заседание регионального этапа Рождественских образовательных чтений, глава Смоленской митрополии Исидор отметил:

- Благодарность поколению победителей и наша общая ответственность за великое наследие, которое они нам передали, являются залогом мощи и непобедимости нашего государства, - сказал митрополит.

С приветственным словом к участникам Чтений обратились председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в своем выступлении поблагодарил организаторов Рождественских образовательных чтений и всех, кто призван находить и реализовывать пути развития нашего общества, в том числе и нести ответственность за его духовное и нравственное единство, преемственность поколений.

- Великая Победа, в первую очередь, – это понятие духовное, внутренняя консолидация народного духа, который, пройдя через жестокость испытаний, выпавших на долю страны, не стал агрессором. Результатом и стала дарованная победа как благословение в ответ на стремление мирного строительства и жизни по совести, в соответствии с вечными нравственными законами, – сказал владыка Меркурий.

В рамках мероприятия на пленарном заседании состоялась церемония награждения победителей епархиального этапа XV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Ребятам вручили памятные подарки и архиерейские грамоты от Смоленской, Вяземской и Рославльской епархий. Кроме того, Грамотой Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви была отмечена начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке Вита Хомутова. Педагогов и общественных деятелей Смоленской области за плодотворную деятельность и большой вклад в гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи наградили медалями «Патриот Смоленщины».

В продолжение мероприятия состоялся парламентский форум, где отмечалось, что Смоленская земля внесла свой достойный вклад в Великую Победу. Смоленщина стала надежным рубежом на пути фашистских войск, которые прорывались к Москве. В области нет практически ни одного района, где бы ни проходили кровопролитные бои. Благодаря несгибаемому мужеству, отваге, самопожертвованию, горячему патриотизму советского народа Смоленску было присвоено звание «Город-Герой», Вязьма и Ельня удостоены почетного звания «Города воинской славы». Ведь именно в Ельне родилась советская гвардия, а под Вязьмой был сорван гитлеровский план по молниеносному захвату Москвы.

Фото: smoloblduma.ru.

- Сегодня одна из важнейших задач современного общества – это сохранение памяти о Великой Победе, – подчеркнул Игорь Ляхов. – Наследие Великой Отечественной войны – это Победа и мир, которые дали послевоенным поколениям возможность свободно жить, учиться, трудиться, создавать семьи и воспитывать детей. Современное общество должно быть едино в увековечении памяти павших, создании достойной жизни ветеранам, в борьбе с фальсификаторами истории, в патриотическом воспитании молодежи. Забота о павших и живых должна реализовываться по принципу «Никто не забыт и ничто не забыто».

По словам председателя Смоленской областной Думы, в последнее время память о Победе становится инструментом манипуляции деструктивных политических сил. Все более активны и агрессивны попытки исказить роль Советского Союза во Второй мировой войне, предать забвению подвиги советских воинов. Самое страшное, что мишенью становится молодежь, подростки с их неокрепшими взглядами и помыслами.

- Этого допускать нельзя. Нельзя позволить переписать нашу историю и предать забвению события, от правильной интерпретации которых зависит наше настоящее и будущее. Нельзя разрушить историческую память, а, значит, и нравственно-духовный стержень всего нашего общества, – убежден Игорь Васильевич.

В рамках форума с докладом «Проект «Судьба солдата» и его роль в изучении истории семьи» выступила депутат Смоленской областной Думы, руководитель поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских. Парламентарий предложила создать в каждом муниципальном образовании Смоленской области приемные по проекту «Судьба солдата». И на их базе провести подготовку и обучение активистов, которые будут помогать гражданам в поиске родственников, погибших и без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны.

Итоги обсуждения темы «Великая Победа: наследие и наследники» на Молодежном круглом столе, который состоялся в этот же день, подвел руководитель регионального отделения общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Денис Пестунов. Кроме того, он рассказал, что в Год Памяти и Славы планируется открыть в Смоленске стелу «Бессмертный полк», чтобы увековечить память погибших воинов. Их портреты, выгравированные на граните, будут напоминать о славе и доблести, которую они проявили, защищая Родину. Также в сквере Памяти Героев, напротив Вечного огня, в День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков предполагается провести закладку капсулы времени.

- Ветераны напишут письмо о пережитом горе, радости, которую они испытали в день Победы над фашистской Германией, а также напутственные слова новому поколению. И в 2045 году, в день празднования 100-летия Победы, эта капсула будет вскрыта. Тем самым, молодежь сможет прикоснуться к живой истории страны, и связь поколений будет незыблема, – пояснил Денис Юрьевич.

Вниманию присутствующих были представлены доклады: «Великая Победа: сделать эту память живой, сердечной, благодарной…», «Патриотическое воспитание молодежи на примерах героической истории Городов воинской славы», «Развитие Международного молодежного сотрудничества в сфере тематического культурно-познавательного туризма как инструмент гражданско-патриотического воспитания и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне».

Фото: smoloblduma.ru.

В завершение форума митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор от себя лично и всего смоленского духовенства поблагодарил спикера регионального парламента и депутатский корпус за ту большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, которая проводится в регионе. В свою очередь, Игорь Ляхов выразил признательность священнослужителям и всем приглашенным гостям, в том числе из Могилевской и Витебской областей, за доброжелательную и конструктивную атмосферу, которая царила на Чтениях. По его мнению, это отражает дух истинного соработничества Церкви, государства и общества на благо подрастающего поколения.

- В преддверии 75-летия Великой Победы нас ждет огромная кропотливая работа по подготовке к празднованию этой знаменательной даты. Победа в Великой Отечественной войне и ее главное наследие – мир – сегодня наша главная сакральная ценность. Память – это святое, но важно и наше отношение к жизни и личный пример, а это уже требует от каждого из нас большого труда. Мы должны быть достойными наследниками Победы, – резюмировал Игорь Ляхов.

По итогам мероприятия была принята резолюция, в которой нашли отражение самые главные моменты прошедших V Рождественских образовательных чтений Смоленской области.