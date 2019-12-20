Смоляне поставили «пятерку» качеству железнодорожных перевозок

Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров подвел итоги деятельности компании ОАО «РЖД» в Смоленском регионе в 2019 году.

- Год был напряженным, но плодотворным. Задачи, поставленные руководством компании, выполнены. Важный показатель нашей работы – удовлетворить потребности населения в перевозках, учитывая высокие социальные ожидания от Российских железных дорог, – сказал Юрий Базаров.

Он также отметил, что Смоленский регион МЖД был и остаётся в числе передовиков, заняв 1-е место среди семи регионов МЖД по итогам 11 месяцев уходящего года.

Закономерный итог 2019 года – рост популярности и востребованности поездов «Ласточка» между Москвой и Смоленском.

Фото: пресс-служба МЖД.

- Именно железнодорожный транспорт жители нашего региона считают наиболее удобным, комфортным и безопасным. Благодаря договоренностям начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова с губернатором Смоленской области Алексеем Островским с 1 ноября пара «Ласточек», курсирующая между Москвой и Смоленском, стала премиальной, – отметил Юрий Базаров и напомнил, что главное её отличие – несколько классов обслуживания.

Пассажиры могут приобрести билеты в эконом- или бизнес-класс. Состав адаптирован к перевозке маломобильных пассажиров и оснащен местами для провоза домашних животных.

Кроме того, с 8 декабря, с введением нового графика движения поездов, увеличено количество сдвоенных поездов, курсирующих между Смоленском и Москвой. «Ласточки» в 10-вагонном исполнении заменили часть рейсов, которые выполняли 5-вагонные поезда. Таким образом, сегодня смолянам и москвичам, туристам и бизнесменам, предоставлен широкий выбор как по времени отправления «Ласточек» (4 поезда в каждую сторону), так и по уровню комфорта. Раньше быстрее всего до Москвы можно было доехать на машине, теперь – на «Ласточке», которая позволяет преодолеть расстояние до столицы всего за четыре часа.

- Скоростные поезда не только повысили транспортную мобильность пассажиров, привлекательность туристских поездок на выходные дни жителей столицы в древний русский город-герой Смоленск, но и повысили транспортную доступность региона для бизнес-партнеров, потенциальных инвесторов, – считает Юрий Базаров.

Заместитель начальника МЖД особо отметил, что между Смоленской областью и «РЖД» сложились крепкие партнерские отношения. Это эффективное сотрудничество не раз отмечал и губернатор Смоленского региона. Так, в июне состоялась рабочая встреча начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова и губернатора Смоленской области Алексея Островского. В ходе встречи подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2019 – 2021 годы. Документ определил ключевые направления совместной деятельности сторон, включая улучшение транспортного обслуживания предприятий и населения региона.

Заместитель начальника МЖД отметил, что приоритетное направление в работе компании ОАО «РЖД» – безопасность движения и надежность перевозок.

- В этом году в Смоленском регионе МЖД железнодорожники отремонтировали 27 железнодорожных переездов, модернизировали 43 километра пути и уложили 33 стрелочных перевода, – сообщил Юрий Базаров. Наиболее масштабные работы были развернуты на участках: Уваровка – Бородино, Вязьма – Семлево, Смоленск-Сортировочный – Смоленск и Голынки – Рудня, а также на станциях Семлево, Смоленск, Туманово, Дурово и Сафоново».

Важный итог уходящего года – открытие в одном из лучших детских оздоровительных лагерей Смоленской области – «Факеле» Московской железной дороги современного спортивного комплекса с бассейном.

Фото: пресс-служба МЖД.

- Лучше подтверждение высокой социальной ответственности железнодорожников – лагерь «Факел» с его комфортабельными корпусами, благоустроенной территорией и новым спорткомплексом, – отметил Юрий Базаров и подчеркнул, что в лагере «Факел» отдыхают и укрепляют свое здоровье не только дети железнодорожников, но и все желающие.

Фото: пресс-служба МЖД.

В этом году железнодорожники отметили знаменательную дату – 60-летие Московской железной дороги – главной пассажирской магистрали страны и важнейшей для ОАО «РЖД» грузовой артерии.

- Уверен, смоленские железнодорожники успешно справятся со своими основными задачами по безопасной и бесперебойной перевозке пассажиров и грузов и в предстоящем 2020-м году, - добавил замначальника МЖД по территориальному управлению. Впереди новые планы и проекты, которые позволят сделать Российские железные дороги ещё более комфортными и безопасными.