Смоленских школьников травят наркотиками? Информацию-страшилку пересылают родители детей через мессенджеры и соцсети, предупреждая взрослых быть бдительными.

За несколько дней ситуация настолько обросла домыслами, что в сети появилась фотография конфет, которыми, якобы, травятся дети, видео мальчика, который их якобы попробовал, и аудиозапись школьного учителя, рассказывающего о том, что в одной из школ Смоленска даже было проведено экстренное совещание.

- В школах это уже не просто слух, это есть во всех школах, в том числе и в нашей, - говорит учитель. – Детям раздают жевачки, угощают конфетками и не только мальчиков, в особенности мальчиков, но и девочек тоже, просят передать… и в них находится дешевый синтетический китайский наркотик. У нас сегодня в нашей школе нашли целый пакет с этим наркотиком. Уже есть данные, нас курирует инспектор по делам несовершеннолетних, есть дети 5 класса… которые это уже пробовали. Этот наркотик страшен, после второго применения появляется зависимость…

Смоленские родители пересылают такое сообщение друг другу, указывая, что это произошло в одной из смоленских школ.

Также в многочисленных переписках фигурируют, что среди отравившихся детей есть учащиеся 7-й, 26-й и 32-й и они, якобы, госпитализированы.

Журналисты «КП-Смоленск» попытались найти родителей этих детей, но цепочка знакомых-знакомой каждый раз разрывалась на четвертом-пятом человеке.

И.о. начальника УВМД региона Наталья Ивако в интервью журналисту «КП» сообщила, что ни один из вышеперечисленных фактов не нашел подтверждения в ходе проверки. Ни в ПДН, ни в наркоконроль не поступала информация об отравлении детей наркотиком.

- Слухи действительно ходят, но это слухи, - сказала представитель полицейского ведомства.

Также информацию о найденных наркотиков опровергает руководство школ и сотрудники департамента, курирующие данное направление.

Отметим, подобные информации-страшилки и видео с восьмилетним мальчиком были найдены в соцсетях других регионов, где также ни полиция, ни представители педагогического сообщества не подтвердили информацию.