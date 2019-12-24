В Смоленской области готовят площадки для запуска пиротехники
В Смоленской области готовят площадки для запуска пиротехники, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В этом году запускать петарды и фонтаны разрешают со следующих мест:
1. г. Смоленск:
проспект Строителей напротив магазина "Поле чудес";
мкр. Королёвка, д. 9;
парк "Реадовка" волейбольная площадка .
2. г. Десногорск:
центр города;
1-ый мкр, район д. 12;
1-ый мкр, район д. 16;
окружная дорога Н-11 1.
3. Вяземский район :
г. Вязьма, ул. Заслонова (вблизи водоема "Струнка") ;
г. Вязьма, ул. Нижнее течение реки Вязьма.
4. Велижский район:
г. Велиж, пл. Свободы, городской стадион;
д. Беляево (территория пляжа);
д. Будница, ул. Центральная 1;
д. Крутое, ул. Центральная, район д. 25 1;
д. Старое село.
5. Гагаринский район:
г. Гагарин, ул. Гагарина, площадка около д. 18 1.
6. Глинковский район:
с. Глинка, ул. Ленина, д. 5а, спортивная площадка.
7. Демидовский район:
г. Демидов, ул. Советская, центральная площадь;
п. Пржевальское, ул. Советская (рест. "Сапшо").
8. Дорогобужский район:
г. Дорогобуж, ул. Мира, площадь ;
пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, сквер .
9. Духовщинский район:
п. Озерный, 100 м. северо-западнее от ул. Кольцевая ;
г. Духовщина, ул. Бугаева, в 300 м. западнее здания бывшего ОАО "Духовщинаагропромхимия" .
10. Ельнинский район:
г. Ельня, ул. Пролетарская, район д. 33 (площадь).
11. Ершичский район:
с. Ершичи, ул. Советская, около моста через реку Ипуть.
12. Кардымовский район:
п. Кардымово, ул. Луговая, спортивный стадион МБУК "ЦКС" .
13. Краснинский район:
пгт. Красный.
14. Монастырщинский район:
п. Монастырщина, ул. Советская.
15. Новодугинский район:
с. Новодугино, площадь перед зданием районной Администрации;
с. Новодугино, ул. Спортивная, открытая площадка районного стадиона.
16. Починковский район:
г. Починок, парк им. Н.Ф. Гастелло.
17. Рославльский район:
д. Чижовка-2, район рва за МКД;
д. Коски, возле р. Остер, мост на д. Луги ;
г. Рославль, Бурцева гора.
18. Руднянский район:
г. Рудня, городской парк культуры (стадион).
19. Сафоновский район:
г. Сафоново, парк им. Ленина;
г. Сафоново, ул. Куйбышева, район д. 2 1.
20. Сычёвский район:
г. Сычевка, Станционное шоссе, район д. 15а.
21. Тёмкинский район:
с. Тёмкино, ул. Строителей, стадион.
22. Угранский район:
с. Угра, ул. Советская, д.28.
23. Хиславичский район:
д. Мартыновка, левый берег р. Сож.
24. Холм-Жирковский район:
пгт. Холм-Жирковский, пл. Ленина ;
ст. Игоревская, ул. Южная, хоккейная площадка.
25. Шумячский район:
д. Студенец, около СПК "Искра", д. 135 ;
с. Русское, район СДК .
26. Ярцевский район:
г. Ярцево, площадь Победы, между памятником "Танк-34" и кинотеатром "Россия";
Микрорайон Пионерный, за магазином "Орхидея" по пр.Металлургов, д.27а.
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