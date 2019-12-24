2019-12-24T10:02:01+03:00
Общество

В Смоленской области готовят площадки для запуска пиротехники

Места будут ограждены лентами
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области готовят площадки для запуска пиротехники, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В этом году запускать петарды и фонтаны разрешают со следующих мест:

1. г. Смоленск:

проспект Строителей напротив магазина "Поле чудес";

мкр. Королёвка, д. 9;

парк "Реадовка" волейбольная площадка .

2. г. Десногорск:

центр города;

1-ый мкр, район д. 12;

1-ый мкр, район д. 16;

окружная дорога Н-11 1.

3. Вяземский район :

г. Вязьма, ул. Заслонова (вблизи водоема "Струнка") ;

г. Вязьма, ул. Нижнее течение реки Вязьма.

4. Велижский район:

г. Велиж, пл. Свободы, городской стадион;

д. Беляево (территория пляжа);

д. Будница, ул. Центральная 1;

д. Крутое, ул. Центральная, район д. 25 1;

д. Старое село.

5. Гагаринский район:

г. Гагарин, ул. Гагарина, площадка около д. 18 1.

6. Глинковский район:

с. Глинка, ул. Ленина, д. 5а, спортивная площадка.

7. Демидовский район:

г. Демидов, ул. Советская, центральная площадь;

п. Пржевальское, ул. Советская (рест. "Сапшо").

8. Дорогобужский район:

г. Дорогобуж, ул. Мира, площадь ;

пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, сквер .

9. Духовщинский район:

п. Озерный, 100 м. северо-западнее от ул. Кольцевая ;

г. Духовщина, ул. Бугаева, в 300 м. западнее здания бывшего ОАО "Духовщинаагропромхимия" .

10. Ельнинский район:

г. Ельня, ул. Пролетарская, район д. 33 (площадь).

11. Ершичский район:

с. Ершичи, ул. Советская, около моста через реку Ипуть.

12. Кардымовский район:

п. Кардымово, ул. Луговая, спортивный стадион МБУК "ЦКС" .

13. Краснинский район:

пгт. Красный.

14. Монастырщинский район:

п. Монастырщина, ул. Советская.

15. Новодугинский район:

с. Новодугино, площадь перед зданием районной Администрации;

с. Новодугино, ул. Спортивная, открытая площадка районного стадиона.

16. Починковский район:

г. Починок, парк им. Н.Ф. Гастелло.

17. Рославльский район:

д. Чижовка-2, район рва за МКД;

д. Коски, возле р. Остер, мост на д. Луги ;

г. Рославль, Бурцева гора.

18. Руднянский район:

г. Рудня, городской парк культуры (стадион).

19. Сафоновский район:

г. Сафоново, парк им. Ленина;

г. Сафоново, ул. Куйбышева, район д. 2 1.

20. Сычёвский район:

г. Сычевка, Станционное шоссе, район д. 15а.

21. Тёмкинский район:

с. Тёмкино, ул. Строителей, стадион.

22. Угранский район:

с. Угра, ул. Советская, д.28.

23. Хиславичский район:

д. Мартыновка, левый берег р. Сож.

24. Холм-Жирковский район:

пгт. Холм-Жирковский, пл. Ленина ;

ст. Игоревская, ул. Южная, хоккейная площадка.

25. Шумячский район:

д. Студенец, около СПК "Искра", д. 135 ;

с. Русское, район СДК .

26. Ярцевский район:

г. Ярцево, площадь Победы, между памятником "Танк-34" и кинотеатром "Россия";

Микрорайон Пионерный, за магазином "Орхидея" по пр.Металлургов, д.27а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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