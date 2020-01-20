2020-01-20T16:54:22+03:00
Общество

Единороссы добились справедливости для жителей деревни Тепличный Комбинат

Проблема пенсионеров Смоленского района, озвученная на приеме граждан депутатами в конце 2019 года, будет решена.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: smolensk.er.ru.Фото: smolensk.er.ru.
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Единороссы добились справедливости для жителей деревни Тепличный Комбинат. Пенсионеры смогут получить положенную им надбавку к пенсии.

Напомним, что в ноябре в общественной приемной «Единой России» состоялся совместный прием граждан, который провели заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, Секретарь регионального отделения Партии Игорь Ляхов и депутат Госдумы Артем Туров.

Тогда Тамара Карпеченкова и Евдокия Карпухина пришли с коллективным обращением от пенсионеров, проживающих в деревне Тепличный Комбинат № 1 Смоленского района. Они проработали на селе более тридцати лет. Согласно федеральному закону, с 2019 года этот стаж, а также постоянное проживание в сельской местности дают право на выплату к пенсии. Однако, по их словам, положенную надбавку невозможно получить, так как Тепличный Комбинат № 1 не внесен в Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований и объектов административно-территориального деления.

- В реестре населенных пунктов ОКАТО данной деревни нет. Получается, что ее просто не существует, - объяснили пенсионерки.

Отметим, что ранее по поручению Сергея Неверова по данной проблеме уже направлялся запрос в Пенсионный фонд. Депутат Госдумы пояснил, что в ближайшее время должен быть принят областной закон, который даст возможность урегулировать этот вопрос.

19 декабря закон «Об административно-территориальном устройстве Смоленской области» был принят Смоленской областной Думой.

Кроме того, по запросу секретаря регионального отделения Игоря Ляхова отделом по вопросам миграции ОМВД по Смоленскому району устранены неточности в паспортных данных о месте жительства жителей данной деревни, в том числе, и пришедших на прием в региональное отделение Партии «Единая Россия» Тамары Карпеченковой и Евдокии Карпухиной.

Сегодня Федеральной службой государственной статистики оперативно подготовлен проект изменений в Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований и объектов административно-территориального деления. Он находится на стадии согласования с федеральными ведомствами.

В настоящее время прорабатывается вопрос о возмещении жителям данной выплаты с начала ее начисления согласно федеральному законодательству с 1 января 2019 года.

Вопрос будет находиться на личном контроле Сергея Неверова и Игоря Ляхова пока права пенсионеров не будут полностью восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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