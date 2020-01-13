В Смоленской области 48 мест готовят для крещенских купаний. Совершить обряд жители региона могут как в открытых водоемах, так и в закрытых купелях, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Около каждого разрешенного для купания места будут дежурить бригады врачей и спасатели.

В Смоленской области окунуться можно будет в следующих местах:

г. Десногорск Савеевское СП, д. Савеево, купель

Велижский район г. Велиж, ул. Рабочая, Пятницкая часовня, купель

Вяземский район г. Вязьма, оз. Бознянское

Гагаринский район Кармановское СП, с. Карманово, ул. Советская, д. 5а, купель

Гагаринский район Гагаринский район, Гагаринское СП, д. Мелихово, источник Николая Угодника

Гагаринский район Гагаринский район, Гагаринское СП, д. Брылево, «Святой источник»

Глинковский район Глинковское СП, д. Иваники, р. Мошна

Демидовский район Демидовский район, Заборьевское СП, д. Боровики, купель

Дорогобужский район Дорогобужский район, д. Болдино, Михайловское СП, Епархиальный Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь, пруд

Дорогобужский район г. Дорогобуж, Епархиальный монастырь в честь Великомученника Димитрия Солунского, купель

Дорогобужский район Дорогобужский район, Алексинское СП, с. Алексино, пруд на р. Сельня

Дорогобужский район Дорогобужский район, Усвятское СП, урочище Пески, искусственная купель на роднике

Духовщинский район Духовщинский район, Бабинское СП, д.Чижево, купель

Духовщинский район Духовщинский район, Бересневское СП, д.Рибшево, купель

Ершичский район Ершичский район, Кузьмичское СП, д. Кузьмичи, озеро на реке Невплюх

Ершичский район Ершичский район, Ершичское СП, с. Ершичи, святой источник «у кольцевой»

Ельнинский район Ельнинский р-н, Ельнинское ГП, г. Ельня, р. Десна по ул. Калинина д. 3а

Ельнинский район Ельнинский район, Леонидовское СП, с. Новоспасское, р. Десна

Ельнинский район Ельнинский район, Коробецкое СП, д. Уварово, р. Угра

Кардымовский район Кардымовский район, Каменское СП, д. Смогири, Николо-Георгиевский храм, купель

Кардымовский район Кардымовский район, Тюшинское СП, около д. Федюкино, храм Святителя Николая Чудотворца, купель

Краснинский район Краснинский район, Мерлинское СП, дер. Маньково, купель

Краснинский район Краснинский район, Гусинское СП, д. Красная горка, купель

Монастырщинский район Монастырщинский район, д.Ново-Внуково, р. Железняк

Новодугинский район Новодугинский район, Извековское СП, д. Мольгино, купель

Починковский район Починковский район, Шаталовское СП , д. Шаталово, купель

Рославльский район Рославльский район, д. Максимково, купель

Рославльский район Рославльский район, Любовское СП, д. Луги, купель

Руднянский район Руднянский район, Переволочское СП, д. Заозерье

оз. Б. Рутовечь (в районе центрального пляжа)

Руднянский район Руднянский район, Любавичское СП, д. Любавичи, р. Малая Березина

Сафоновский район Сафоновский район, Вышегорское СП, д. Клемятино, озеро на территории ОКБУЗ «Областная больница медицинской реабилитации»

Смоленский район Смоленский район, Талашкинское СП, д. Моготово, купель

Смоленский район Смоленский район, Катынское СП, д. Вонлярово, приход церкви Святого Александра Невского

Смоленский район Смоленский район, Корохоткинское СП, д. Магалинщина, купель

Смоленский район Смоленский район, Касплянское СП, с. Каспля, купель, приход церкви Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Смоленский район Смоленский район, Михновское СП, д. Михновка купель

Смоленский район Смоленский район, Козинское СП, д. Высокое, купель

Смоленский район Смоленский район, Гнёздовское СП , д. Новые Батеки, ул. Ольшанская д. 26, озеро на тер. оздоровительно-развлекательного комплекса «Тихая заводь»

Смоленский район Смоленский район, Гнездовское СП д. Ермаки, ул. Задорожная, д. 4а (пруд базы отдыха «Ермак»)

Тёмкинский район Темкинский район, Павловское СП, д. Темкино, купель

Тёмкинский район Темкинский район, Павловское СП, д. Кордюково, р. Воря

Холм-Жирковский район Холм-Жирковский район, Богдановское СП , с. Боголюбово, купель

Ярцевский район Ярцевский район, Капыревщинское СП д. Капыревщина в районе ул. Восточная, купель

Ярцевский район г. Ярцево, озеро в районе Дома-интерната для престарелых и инвалидов

Ярцевский район Ярцевский район, Капыревщинское СП, урочище д. Кузьмино, купель

В столице региона обряд разрешено совершить на озере в парке Реадовка; купели храма Спаса Нерукотворного Образа на улице Окопная и озере Ключевое в поселке Красный Бор.