Игорь Ляхов: Наша задача сохранить память о Победе и задать верные ориентиры для подрастающих поколений

Сегодня, 15 января, Президент страны Владимир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному Собранию. В своем обращении глава государства заявил о необходимости защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне. Так, в России будет создан крупнейший архивный комплекс документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, которые будут доступны как для граждан России, так и всего мира. По его словам, такая работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями.

– Этот год объявлен Президентов Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Наша задача приложить максимум усилий, чтобы не только увековечить память о героях нашей Родины, но и задать верные ориентиры для подрастающих поколений, воспитать их на истинных ценностях. Сегодня нам пытаются навязать лживые факты, искажая историю Второй мировой войны так, чтобы принизить роль нашей страны в Победе над фашизмом. Этому необходимо противостоять. Именно исторические документы, как сказал Президент, будут служить лучшим доказательством нашей правоты, – отметил Секретарь регионального отделения Партии Игорь Ляхов. – 9 мая самый великий и светлый для нас праздник. Смоленская земля приняла на себя множество ударов врага. Каждый год поисковики поднимают тысячи солдат. Мы скорбим о каждом из них. Огромное счастье, когда нам удается установить имя солдата, найти его родственников. Партийцы, поисковики, волонтеры, неравнодушные люди продолжат работу по увековечиванию памяти героев в Смоленской области и за ее пределами. В конце года мы подписали соглашение о сотрудничестве с белорусскими поисковиками. Вахта Памяти-2020 для смолян начнется весной в Могилевской области.

Фото: smolensk.er.ru.

Напомним, Смоленское региональное отделение Партии «Единая Россия» уже на протяжении многих лет ведет работу по сохранению и увековечиванию памяти героев. Партией в регионе реализуется сразу несколько патриотических проектов, призванных сохранить правду о военном времени: федеральный проект «Историческая память», региональные проекты «Связь поколений», «Гнездовские курганы», «Защитникам Отечества посвящается…», «Доброхоты».

Ежегодно и практически круглогодично в Смоленскую область приезжают поисковики из разных регионов России, в том числе и Беларуси, чтобы принять участие в Вахте Памяти. Только в 2019 году в экспедициях приняло участие 2 483 человека. Было поднято 2 243 бойца. В рамках спецпроекта «Защитникам Отечества посвящается…» в Смоленской области установлено 14 памятников героям 1812 года и Великой Отечественной войны. Один памятник Воину-освободителю был подарен городу Алушта (Крым). Проведен масштабный областной патриотический творческий конкурс, в котором приняло участие 575 школьников и студентов. В октябре для победителей конкурса была организована поездка в Крым.

В год 75-летия юбилея Победы работа в рамках патриотических проектов будет усилена.