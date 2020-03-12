В Смоленске выбирают скверы для благоустройства в 2021 году
В Смоленске выбирают скверы для благоустройства в 2021 году. Из четырех десятков территорий предлагают выбрать три – по одной в каждом районе города. Отдать свой голос можно на сайте городской администрации, на официальной странице в соцсети ВКонтакте, также позднее будут открыты пункты, где можно опустить бюллетень за понравившийся сквер.
В конкурсе участвуют:
Заднепровский район
Сквер "Памяти железнодорожников" (напротив ДК железнодорожников)⋅
Колхозная площадь - зеленая зона кольца кругового движения⋅
Сквер у Штыка (на пересечении ул. Фрунзе и 12 лет Октября, на Покровской горке)⋅
Сквер у Доски Почета (напротив Администрации Заднепровского района)⋅
"Покровское захоронение" (ул. Фрунзе, рядом с 1-й клинической больницей)⋅
Набережная реки Днепр (со стороны кафе "Хуторок")⋅
ул. Средне-Лермонтовская 20/4 (площадка для выгула собак)⋅
Мкр. Королевка Солдатское озеро (историческое название «Скворцова дача»)
Ленинский район
Сад им. Глинки (Блонье)⋅
ул. Октябрьской революции 1 половина (от ул. Дзержинского до ул. Николаева)⋅
Сквер перед домом №2 по ул. Дзержинского (бывший магазин "Телепорт")⋅
Сквер у памятника Александра Твардовского и Василия Теркина⋅
Сквер Памяти Героев⋅
Сквер у памятника В.Т. Куриленко⋅
Сквер у художественной школы⋅
Сквер у гимназии им. Н.М. Пржевальского⋅
Сквер у памятника Коненкову (на пересечении ул. Коненкова и с ул. Пржевальского)⋅
Сквер у Драмтеатра, разделительная полоса⋅
Сквер у Областной Администрации⋅
Сквер по ул. Козлова (поворот с ул. Б. Советская на ул. Козлова, за с/х академией)⋅
Сквер у музыкального училища⋅
Массовое поле в лопатинском саду⋅
Парк "Реадовка"⋅
Зеленая зона по ул. Маяковского (за филармонией)⋅
Зеленая зона возле Главпочтамта⋅
Зеленая зона по ул. Дохтурова (пересечение ул. Окт. Революциии Дохтурова)⋅
Зеленая зона между пр-том Гагарина и кинотеатром "Современник"⋅
Зеленая зона между пр-т Гагарина и ЦУМом
Промышленный район
Сквер у памятника Микешину (ул. Тенишевой)⋅
Сквер памяти Воинам интернационалистам (на пересечении улиц Исаковского и Маршала Жукова)⋅
Сквер за кинотеатром «Октябрь»⋅
Сквер у памятника Кутузову (Соборная гора, на улице Большая Советская, недалеко от Успенского Собора)⋅
Бульвар Рыленкова (зеленая зона между ул. 25-го Сентября и проспектом Строителей, напротив Храма Новомученников Российских)⋅
Набережная реки Днепр (со стороны Смоленской православной гимназии)⋅
Сквер памяти Чернобыльцев (ул. Исаковского)⋅
Сквер у кладбища "Клинок" (между двумя улицами - Урицкого и Твардовского, напротив Смоленского костёла и польского католического кладбища)⋅
Сквер по ул. Герцена-Твардовского-Володарского⋅
Бульвар по ул. Докучаева (от ул. Коммунистической до ул. Ленина)⋅
Захоронение по ул. М. Конева (напротив Братского кладбища)⋅
Сквер по ул. Ломоносова (поворот с ул. Шевченко на ул. Ломоносова)⋅
Зеленая зона по ул. Жукова (вдоль Крепостной стены от Никольских ворот до ул. Жукова д.8)⋅
Сквер у Никольских ворот (пересечение улиц Тухачевского и Исаковского, от возле д.9 по ул. Исаковского)⋅
Откос Соборной горы⋅
Зеленая зона развилки по ул. Соболева - мост №3⋅
Зеленая зона у Крепостной стены по ул. Исаковского⋅
Зеленая зона на пересечении ул. 25 Сентября и ул. Ломоносова
ИСТОЧНИК KP.RU