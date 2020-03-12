2020-03-12T13:02:29+03:00
Общество

В Смоленске выбирают скверы для благоустройства в 2021 году

Из четырех десятков территорий предлагают выбрать три
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске выбирают скверы для благоустройства в 2021 году. Фото: из архива городской администрации.В Смоленске выбирают скверы для благоустройства в 2021 году. Фото: из архива городской администрации.
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В Смоленске выбирают скверы для благоустройства в 2021 году. Из четырех десятков территорий предлагают выбрать три – по одной в каждом районе города. Отдать свой голос можно на сайте городской администрации, на официальной странице в соцсети ВКонтакте, также позднее будут открыты пункты, где можно опустить бюллетень за понравившийся сквер.

В конкурсе участвуют:

Заднепровский район

Сквер "Памяти железнодорожников" (напротив ДК железнодорожников)⋅

Колхозная площадь - зеленая зона кольца кругового движения⋅

Сквер у Штыка (на пересечении ул. Фрунзе и 12 лет Октября, на Покровской горке)⋅

Сквер у Доски Почета (напротив Администрации Заднепровского района)⋅

"Покровское захоронение" (ул. Фрунзе, рядом с 1-й клинической больницей)⋅

Набережная реки Днепр (со стороны кафе "Хуторок")⋅

ул. Средне-Лермонтовская 20/4 (площадка для выгула собак)⋅

Мкр. Королевка Солдатское озеро (историческое название «Скворцова дача»)

Ленинский район

Сад им. Глинки (Блонье)⋅

ул. Октябрьской революции 1 половина (от ул. Дзержинского до ул. Николаева)⋅

Сквер перед домом №2 по ул. Дзержинского (бывший магазин "Телепорт")⋅

Сквер у памятника Александра Твардовского и Василия Теркина

Сквер Памяти Героев⋅

Сквер у памятника В.Т. Куриленко

Сквер у художественной школы⋅

Сквер у гимназии им. Н.М. Пржевальского

Сквер у памятника Коненкову (на пересечении ул. Коненкова и с ул. Пржевальского)⋅

Сквер у Драмтеатра, разделительная полоса⋅

Сквер у Областной Администрации⋅

Сквер по ул. Козлова (поворот с ул. Б. Советская на ул. Козлова, за с/х академией)⋅

Сквер у музыкального училища⋅

Массовое поле в лопатинском саду⋅

Парк "Реадовка"⋅

Зеленая зона по ул. Маяковского (за филармонией)⋅

Зеленая зона возле Главпочтамта

Зеленая зона по ул. Дохтурова (пересечение ул. Окт. Революциии Дохтурова)⋅

Зеленая зона между пр-том Гагарина и кинотеатром "Современник"⋅

Зеленая зона между пр-т Гагарина и ЦУМом

Промышленный район

Сквер у памятника Микешину (ул. Тенишевой)⋅

Сквер памяти Воинам интернационалистам (на пересечении улиц Исаковского и Маршала Жукова)⋅

Сквер за кинотеатром «Октябрь»⋅

Сквер у памятника Кутузову (Соборная гора, на улице Большая Советская, недалеко от Успенского Собора)⋅

Бульвар Рыленкова (зеленая зона между ул. 25-го Сентября и проспектом Строителей, напротив Храма Новомученников Российских)⋅

Набережная реки Днепр (со стороны Смоленской православной гимназии)⋅

Сквер памяти Чернобыльцев (ул. Исаковского)⋅

Сквер у кладбища "Клинок" (между двумя улицами - Урицкого и Твардовского, напротив Смоленского костёла и польского католического кладбища)⋅

Сквер по ул. Герцена-Твардовского-Володарского⋅

Бульвар по ул. Докучаева (от ул. Коммунистической до ул. Ленина)⋅

Захоронение по ул. М. Конева (напротив Братского кладбища)⋅

Сквер по ул. Ломоносова (поворот с ул. Шевченко на ул. Ломоносова)⋅

Зеленая зона по ул. Жукова (вдоль Крепостной стены от Никольских ворот до ул. Жукова д.8)⋅

Сквер у Никольских ворот (пересечение улиц Тухачевского и Исаковского, от возле д.9 по ул. Исаковского)⋅

Откос Соборной горы⋅

Зеленая зона развилки по ул. Соболева - мост №3⋅

Зеленая зона у Крепостной стены по ул. Исаковского⋅

Зеленая зона на пересечении ул. 25 Сентября и ул. Ломоносова

ИСТОЧНИК KP.RU

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